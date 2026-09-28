Kampfgeist, Tore und starke Siege – Starbulls Nachwuchs mit ereignisreichem Wochenende

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein intensives Wochenende liegt hinter dem Nachwuchs der Starbulls Rosenheim.

Während sich die U20 in Schwenningen trotz zweier starker Aufholjagden jeweils knapp geschlagen geben musste, sorgten die U17 und U15 mit deutlichen Erfolgen für Grund zum Jubeln. Auch die U13 belohnte sich am Samstag mit einem Heimsieg.

U20 zweimal denkbar knapp geschlagen

Für die U20 ging es am Wochenende zum Doppelvergleich nach Schwenningen. In beiden Begegnungen entwickelte sich ein spannender Kampf bis zum Schluss, leider jeweils mit dem besseren Ende für die Gastgeber.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag mussten sich die Starbulls mit 2:3 geschlagen geben. Besonders bitter: In beiden Partien zeigte die Mannschaft großen Kampfgeist und startete sehenswerte Aufholjagden, konnte sich am Ende aber nicht mehr mit dem Ausgleich belohnen.

Auch wenn die Punkte dieses Mal in Schwenningen blieben, machen die Moral und der Einsatz Mut für die kommenden Aufgaben. Jetzt gilt es, genau daran anzuknüpfen und sich bald wieder für die eigene Leistung zu belohnen.

Die Spiele der Junioren im Detail:

26.09.2026 – Schwenninger ERC – Starbulls Rosenheim 3:2 (3:0/0:0/0:2)

Spielverlauf: 08:07 1:0 Zerr (Bakalovs, Krening), 16:16 Bakalovs (Meinarts, Zerr), 18:48 3:0 Bakalovs (Ort, Meinarts), 50:53 3:1 Stein (Schunke), 51:46 3:2 Bauer (Krüger, Lamprecht)

27.09.2026 – Schwenninger ERC – Starbulls Rosenheim 3:2 (2:0/0:1/1:1)

Spielverlauf: 06:53 1:0 Westphal (Heinning, Sutor), 14:30 2:0 (Bakalovs), 21:23 2:1 Stein, 40:25 2:2 Viel (Stein, Bittner), 49:08 3:2 Bakalovs (Krening, Henning)

U17 entscheidet Derby für sich

Grund zum Jubeln gab es dagegen bei der U17. Im Auswärtsderby gegen Bad Tölz präsentierten sich die Young Bulls stark und sicherten sich einen 5:2-Erfolg.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte das Team das Derby für sich entscheiden und wichtige Punkte mit zurück nach Rosenheim nehmen. Ein Erfolg, der zusätzlich Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben geben dürfte.

Das Spiel der Jugend im Detail:

26.09.2029 – EC Bad Tölz – Starbulls Rosenheim 2:5 (1:0/0:3/1:2)

Spielverlauf: 16:06 1:0 Schweter (Kandler, Brunner), 21:50 1:1 Metsch (Muzan. Kukshausen), 25:11 1:2 Bartsch, 25:44 1:3 Susnik (Kukshausen, Metsch), 53:03 1:4 Kukshausen (Metsch, Ristic), 57:25 2:4 Dieng (Brunner, Hofmann), 59:23 2:5 Schwabl

U15 feiert deutlichen Heimsieg

In beeindruckender Torlaune präsentierte sich die U15 am Sonntag gegen Ottobrunn. Vor heimischer Kulisse ließen die jungen Starbulls wenig anbrennen und feierten einen deutlichen 14:2-Sieg.

Damit setzt die Mannschaft ihre positive Entwicklung der vergangenen Wochen fort und belohnte sich erneut für einen starken Auftritt.

U13 mit Sieg und Niederlage

Die U13 absolvierte gleich zwei Spiele. Am Samstag empfing die Mannschaft Erding und lieferte sich mit den Gästen ein torreiches Duell. Am Ende behielten die Starbulls die Oberhand und durften einen 10:7-Heimsieg feiern.

Am Sonntag ging es direkt weiter nach Nürnberg. Auch dort fielen reichlich Tore, dieses Mal mussten sich die Young Bulls jedoch mit 5:9 geschlagen geben.

Damit endet ein Wochenende mit vielen Toren, starken Leistungen und vor allem viel Kampfgeist. Besonders die deutlichen Erfolge der U17 und U15 sowie der Heimsieg der U13 sorgen für positive Momente und auch die U20 hat mit ihren beiden Aufholjagden gezeigt, dass sie bis zur letzten Sekunde kämpft.

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