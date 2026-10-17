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Kempten: Der erste Auswärtssieg ist eingefahren

17. Oktober 20261 Mins read16
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Kempten. (PM ESC) Trainer Sven Curmann analysierte in seiner gewohnt ehrlichen und sachlichen Art die Begegnung seiner Mannschaft: „ Glückwunsch an Geretsried für diese Leistung , das schnelle, harte und faire Spiel. Brutal wie Geretsried uns vor allem im ersten Drittel unter Druck gesetzt hat, da muss es nicht zwingend nur 1:1 stehen. Da haben sie die besseren Torchancen und deutlich mehr Tempo gehabt.

Aber ich bin heute auch mega stolz auf meine Mannschaft, wir haben jetzt einschließlich der Vorbereitung doch einige Spiele gehabt in denen wir die Führung abgegeben haben. Und dann ist es vom Kopf her nicht leicht wenn man mit einem 3:1 in die Drittelpause geht und Geretsried dann raus kommt wie die Feuerwehr. Aber die Jungs haben es dann auch gut zu Ende gespielt und hart gekämpft. Das ist das was ich auch sehen will.“

Begonnen hatte die Partie tatsächlich mit einem frühen Rückstand für die Allgäuer, den Pascal Dopatka nach einer herrlichen Kombination über Milan Pfalzer und Mika Salo zum Ausgleich abschloss. Nach der ersten Pause Kempten dann immer besser im Spiel, vorne wurden die Chancen genutzt und defensiv stand man sicher. Und endlich wurde eine Führung auch clever nach Hause gespielt. Martin Hlozek und Filip Kokoska mit einem Doppelpack sorgten für das Endergebnis von 1:4 und somit den ersten Sieg auf fremdem Eis in der noch jungen Saison. Was dieser wert ist wird sich am Sonntag zeigen wenn der neue Spitzenreiter aus Waldkraiburg in der Kemptener Dewart Arena zu Gast ist.

Statistik:

ESC Geretsried – ESC Kempten 1:4 (1:1,0:2,0:1)

Tore:
1:0 Skvorcovs (Soukup,Huber)(4.),
1:1 Dopatka (Pfalzer,Salo)(17.),
1:2 Hlozek (Kokoska,Elo (25.),
1:3 Kokoska (Elo,Hlozek)(39.),
1:4 Kokoska (Hlozek,Dopatka)(53.).

Strafminuten:
ESC Geretsried: 6
ESC Kempten: 6

Beste Spieler:
ESC Geretsried: Gunars Skvorcovs
ESC Kempten: Jakob Nerb

Zuschauer: 551

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