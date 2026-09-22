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Kevin Wall tauscht den Pinguin gegen den Indianer auf dem Trikot

22. September 20261 Mins read130
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Kevin Wall - © Krefeld Pinguine
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Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen hat Kevin Wall von den Krefeld Pinguinen verpflichtet.

Der 26-jährige US-Amerikaner wird ab sofort das Team der Indians verstärken und nimmt die vierte Kontingentstelle beim ECDC ein.

Der 26 Jährige kann auf beiden Flügelpositionen spielen und bringt Erfahrung aus der nordamerikanischen AHL und ECHL mit. Für die Tahoe Knight Monsters erzielte er in der vergangenen Saison 59 Punkte in 57 Spielen, ehe es für ihn nach Krefeld in die DEL ging. Nun trennten sich die Wege von ihm und dem DEL-Aufsteiger, wodurch ein Wechsel zu den Indians möglich wurde.

Sven Müller: „Kevin ist aus unserer Sicht die optimale Besetzung für die freie Stelle. In Krefeld hat es für ihn nicht wie erhofft funktioniert. Wir sind überzeugt, dass er bei uns das passende Umfeld findet, um seine Stärken zu zeigen. Er überzeugt läuferisch und an der Scheibe, verfügt über einen guten Schuss und kann sowohl das Spiel gestalten als auch selbst Tore erzielen.“

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