Klares Bekenntnis: Schwer verletzter Nationalspieler Julian Chrobot verlängert langfristig in Wolfsburg

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys stellen frühzeitig die Weichen für die kommenden Jahre und setzen dabei auch noch ein wichtiges Zeichen: Die Niedersachsen haben den Vertrag mit Julian Chrobot, der ihnen aufgrund einer Kreuzbandverletzung noch mehrere Monate fehlen wird, frühzeitig um zwei Jahre bis 2029 verlängert!

Es war ein herber Schlag für Schwarz-Orange und natürlich für Chrobot selbst, als die Schwere der Verletzung Ende August feststand. Inzwischen ist „Cro“ schon erfolgreich operiert worden und befindet sich in der Reha. Umso wichtiger war es beiden Seiten, schon zu diesem Zeitpunkt Planungssicherheit zu schaffen.

Schließlich ist Chrobot vor allem in der vergangenen Saison zu einem Eckpfeiler der Autostädter geworden. Mit der Erfahrung von 66 DEL-Spielen für die Kölner Haie war der gebürtige Augsburger 2023 nach Wolfsburg gewechselt. In seinen ersten beiden Jahren als Grizzly verbuchte der Angreifer in 85 Begegnungen fünf Tore und neun Vorlagen.

Die abgelaufene Spielzeit war mit Abstand die beste in der Karriere des jungen Linksschützen. Chrobot stand in allen 55 Begegnungen auf dem Eis, erzielte elf Tore selbst und legte weitere 14 auf. Kein Wunder, dass der 25-Jährige im Anschluss erstmals für die ANationalmannschaft nominiert wurde und auch für das DEB-Team fleißig punktete.

Eine Fingerverletzung verhinderte schließlich eine mögliche WM-Teilnahme. Chrobot arbeitete im Sommer hart, gehörte wieder einmal zu den fittesten Grizzlys und verletzte sich im Anschluss beim Sachsenlotto-Cup in Dresden schwer – hat nun aber ein neues Arbeitspapier unterschrieben und bleibt bis mindestens 2029 ein Grizzly.

„Uns allen hat die Verletzung von ,Jules‘ natürlich sehr wehgetan. Es ist aber kein Geheimnis, dass wir ohnehin langfristig mit ihm verlängern wollten. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Uns ist wichtig zu betonen, dass wir niemanden fallen lassen. Umso glücklicher sind wir, jetzt für uns, aber auch für ,Jules‘ eine Planungssicherheit geschaffen zu haben. Wir sind der vollen Überzeugung, dass er in den kommenden Jahren bei uns eine Schlüsselrolle einnehmen kann, und unterstützen ihn bis dahin natürlich bestmöglich während seiner Genesung“, sagt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

„Für mich fühlt es sich gut an, jetzt schon die Gewissheit zu haben, auch in den nächsten beiden Jahren bei den Grizzlys zu spielen. Mir in der Vorbereitung diese Verletzung zuzuziehen, hat enorm wehgetan. Der Blick geht aber nach vorne. Durch die Vertragsverlängerung kann ich mich ab sofort aber noch besser auf meine Reha und ausschließlich auf meine Genesung konzentrieren. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächsten Jahre bei den Grizzlys“, ergänzt Julian Chrobot.

693 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht