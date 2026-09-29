Kölner Haie und Phantasialand gehen ab sofort gemeinsame Wege

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie freuen sich sehr über einen weiteren „Neuzugang“!

Zur Saison 2026/2027 unterstützt der Brühler Themenpark die Kölner Traditionsmannschaft als starker Premium Partner aus der Region! Sichtbar wird die Partnerschaft überall dort, wo die Kölner Haie spielen: Das Phantasialand-Logo ziert die Helme der Mannschaft und in der LANXESS arena sorgt Achterbahn Taron auf den LED-Banden für energiegeladenen Rückenwind. Spürbar wird die Partnerschaft dort, wo es um Emotionen geht. Denn die beiden Partner verbindet weit mehr als nur die regionale Nähe.

Ob im Kölner „Haifischbecken“ oder in den phantastischen Welten des Phantasialand – bei beiden geht es um Erlebnisse für die ganze Familie, bei denen man für ein paar Stunden den Alltag hinter sich lässt. Um gemeinsames Mitfiebern, Jubeln und Staunen. Und um Momente, die noch lange nachwirken – wie der erlösende Jubel beim Siegtor in letzter Sekunde oder der stolze Blick des Jüngsten nach seiner ersten Achterbahnfahrt.

KEC-Geschäftsführer Philipp Walter: „Wir freuen uns sehr, mit dem Phantasialand seit dieser Spielzeit einen emotionalen und familiären Partner an unserer Seite zu haben. Beide Marken stehen für starke Emotionen, begeistern Menschen und sind fest in der Region verankert. Diese Gemeinsamkeiten möchten wir nutzen und unsere Partnerschaft mit gemeinsamen Aktionen und besonderen Erlebnissen für unsere Fans und Gäste erlebbar machen.“

Birgit Reckersdrees, Direktion Marketing Phantasialand, ergänzt: „Das Phantasialand und die Kölner Haie verbinden zwei starke Erlebniswelten, die auf ganz unterschiedliche Weise für Spannung, Energie und Emotionen sorgen. Wir freuen uns darauf, diese Verbindung gemeinsam zu leben und die Leidenschaft für besondere Erlebnisse mit den Fans der Haie und unseren Gästen zu teilen.“

Wie gut die beiden Partner zusammenpassen, wurde auch beim Besuch von KEC-Maskottchen Sharky im Phantasialand deutlich: Kaum in der Themenwelt Klugheim angekommen, ließ sich der dynamische Hai von Multi-Launch-Coaster Taron und dessen rasanter Energie zu einer seiner beliebten Tanzeinlagen hinreißen – und brachte damit auf den Punkt, was das Phantasialand und die Kölner Haie jeweils ausmacht und zugleich miteinander verbindet: Leidenschaft, Emotion und Adrenalin. Ein perfektes Zusammenspiel mit zwei emotionalen Ankern aus dem Rheinland.

711 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht