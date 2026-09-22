Krefeld Pinguine trennen sich von einem Importstürmer

Krefeld. (PM Pinguine) Der 26-jährige US-Amerikaner wird sich einer neuen sportlichen Herausforderung widmen.

Nach nur wenigen Wochen endet die Zusammenarbeit zwischen den Krefeld Pinguinen und Kevin Wall bereits wieder. Nach den Vorbereitungsspielen wurde in vertraulichen Gesprächen einvernehmlich beschlossen, das gültige Arbeitsverhältnis zwischen dem DEL-Aufsteiger und dem US-Amerikaner wieder aufzulösen.

Der 26-Jährige wird sich in Kürze einem DEL2-Team anschließen.

Am zurückliegenden Wochenende kam Wall nicht zum Eisnatz.

Thomas Popiesch, Cheftrainer der Pinguine, erklärte vor wenigen Wochen bei der Verpflichtung von Kevin Wall: „Mit Kevin konnten wir einen flexibel einsetzbaren Flügelspieler für uns gewinnen. Trotz seines Alters verfügt er schon über einen hohen Erfahrungsschatz in den nordamerikanischen Ligen und hat bereits unter Beweis gestellt, dass er Verantwortung in verschiedenen Rollen übernehmen kann. Während er sich in der AHL eher durch seine Rückwärtsarbeit und Intensität auszeichnete, konnte er in der ECHL durch seine hohe Aktivität und seine gute Spielverlagerung herausstechen. Mit diesen Eigenschaften wird er unser Team nächste Saison definitiv verstärken.“

Die Krefeld Pinguine danken Kevin Wall für die Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste.

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