Krefeld Pinguine verpflichten Ex-NHL-Stürmer

Krefeld. (PM Pinguine) Mit über 600 Einsätzen in Nordamerika, 100 Spielen in der KHL und mehr als 160 Spielen in den europäischen Ligen verfügt der 35-Jährige über eine Menge internationale Erfahrung.

Nach dem Abgang von Kevin Wall haben die Krefeld Pinguine ihre offene Kontingentspielerstelle besetzt. Mit Phil Varone kommt ein offensivstarker und international erfahrener Spieler an den Niederrhein.

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Phil bringt eine Menge internationale Erfahrung mit und ist für unsere aktuelle Situation genau der richtige Mann. Mit seinem Skillset und Charakter passt er perfekt in unser Team. Aufgrund seiner bereits bestehenden Beziehung zu einigen Mitspielern und Trainern wie Oliver Mebus und Philip Gogulla, aber auch Thomas Dolak, sollte ihm die Eingewöhnung hier nicht allzu

schwerfallen. Wir freuen uns sehr darüber, ihn im Team zu haben.“

Phil Varone: „Ich freue mich darauf in Krefeld zu spielen. Ich habe in meiner Zeit in Deutschland bereits vieles über die Fans und den Standort gehört und möchte dem Team helfen, Spiele zu gewinnen und das Saisonziel zu erreichen.“

Phil Varone wurde 1990 in Vaughan, Ontario, Kanada, geboren und begann dort auch seine Eishockeykarriere. Bereits 2009 wurde er in der fünften Runde des NHL-Drafts von den San Jose Sharks ausgewählt, lief aber vorerst noch weiter in der Ontario Hockey League auf. Nach einer 95-Punkte- Saison folgte dann 2011 der Wechsel in die AHL. Zwei Spielzeiten und 90 Scorer später gab Varone sein NHL-Debüt für die Buffalo Sabres. In den kommenden Jahren lief er sowohl in der NHL als auch in der AHL auf, wo er immer wieder herausragende Leistungen zeigte und nach einer regulären Spielzeit mit 70 Punkten als MVP der Saison 2017/18 ausgezeichnet wurde. Nach 539 AHL-Spielen mit 424 Punkten sowie 97 NHL-Partien mit 17 Zählern wechselte der Linksschütze 2020 zu Barys Nur-Sultan in die KHL.

2021/22 lief er für Lausanne und den SC Bern in der Schweiz auf, ehe er zur Folgesaison bei Spartak Moskau unterschrieb. Nach genau 100 KHL-Einsätzen folgte der Wechsel zur Düsseldorfer EG, im Folgejahr dann zu den Grizzlys Wolfsburg. Mit 56 Punkten in 84 Einsätzen empfahl sich der 1,77 Meter große Stürmer für einen Vertrag beim HK Dukla Trencin – dem Verein, bei dem auch Max Newton in der Vergangenheit spielte, wo er mit 51 Torbeteiligungen in 48 Spielen in einer defensiv geprägten Liga glänzen konnte. Nun führt Varones Weg zurück in die PENNY DEL und zu den Krefeld Pinguinen.

693 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht