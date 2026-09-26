Krefelds Coach Thomas Popiesch mit Selbstkritik nach Niederlage in Mannheim: „Dann macht der Coach im Spiel auch noch zwei, drei Fehler“

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine standen bei den Adler Mannheim vor einer der schwierigsten Aufgaben der noch jungen DEL-Saison.

Die Kurpfälzer verfügen über mehrere Reihen, die ein Spiel entscheiden können. Doch auch ein Gegner dieser Qualität wird nicht an jedem Abend sein bestes Eishockey abrufen. Genau dann, so hatte es Krefelds Trainer Thomas Popiesch zuletzt in einem Podcast beschrieben, müssen die Pinguine da sein und ihre Chance suchen.

Viele Augen in der SAP Arena richteten sich auf Max Calce. Das erst 17 Jahre alte Mannheimer Talent wurde unter anderem von Scouts der Toronto Maple Leafs, Los Angeles Kings und Columbus Blue Jackets beobachtet.

Den besseren Start erwischte Krefeld. Max Newton und Davis Vandane sorgten früh für die ersten Abschlüsse, während Juha Jatkola auf der Gegenseite sicher zur Stelle war. Die größte Gefahr entstand nach einem Fehlpass von Tanner Kero an der eigenen blauen Linie. Mannheim kam zu einer Zwei-gegen-eins-Situation, doch Kris Bennett setzte seinen Abschluss am Tor vorbei. Auch ein erstes Überzahlspiel der Pinguine blieb ungenutzt. Krefeld spielte ein starkes Auswärtsdrittel und ging verdient mit einem 0:0 in die Pause.

Mannheim kam griffiger aus der Kabine und erhöhte den Druck. Krefeld bekam nach einem Konter über Mathew Santos sein zweites Powerplay, nahm sich den Vorteil wegen zu vieler Spieler auf dem Eis aber selbst wieder. Das folgende Mannheimer Überzahlspiel überstanden die Pinguine, unmittelbar danach traf Patrick Brown in der 27. Minute zum 1:0.

Die Adler drängten nun auf den zweiten Treffer. Anthony Greco traf den Pfosten, auf der Gegenseite scheiterte C.J. Suess in Überzahl an Maximilian Franzreb. In der 39. Minute brachte Jérémie Poirier die Scheibe von der blauen Linie durch viel Verkehr zum 2:0 ins Netz. Krefeld antwortete nur acht Sekunden später: Suess verkürzte nach einem Alleingang auf 2:1. Sekunden danach hatte Santos sogar den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber an Franzreb.

Im Schlussdrittel ließ Mannheim zunächst wenig zu, doch Krefeld blieb im Spiel. Philip Percy und Santos kamen zu guten Möglichkeiten, wenig später verpasste Newton nach einem Schuss von Robert Dybowski den Nachschuss nur knapp. In der 55. Minute erlief Justin Schütz eine herausgelöffelte Scheibe und zog alleine auf Jatkola zu, doch der Finne hielt Krefeld im Spiel.

In der Schlussphase nahm Popiesch Jatkola für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Mannheim kam in Puckbesitz und Greco traf zum 3:1 ins leere Tor. Als Krefeld erneut ohne Torhüter den Anschluss suchte, sorgte Greco mit seinem zweiten Empty-Net-Treffer für den 4:1-Endstand.

Das Ergebnis fiel damit um zwei Tore zu hoch aus. Krefeld verlangte den Adlern lange alles ab und hatte bis in die Schlussphase die Chance auf einen Punkt. Die Pinguine können trotz der Niederlage erhobenen Hauptes nach Krefeld zurückreisen. KEV-Headcoach Thomas Popiesch gab sich nach dem Spiel allerdings auch selbstkritisch. (siehe Video)

Schon am Sonntag geht es für die Pinguine weiter. Um 16:30 Uhr empfangen sie die Schwenninger Wild Wings in der Yayla Arena. Die Adler Mannheim sind ebenfalls am Sonntag gefordert und treten um 19 Uhr beim ERC Ingolstadt an.

Tore und Stimmen zum Spiel





Endergebnis:

Adler Mannheim – Krefeld Pinguine 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Aufstellungen:

Adler Mannheim: Franzreb (Hildebrand) – Mattinen, Renouf; Gawanke, Poirier; Fohrler, Gilmour; Nieleck – Ehl, Calce, Kühnhackl; Macek, Brown, Schütz; Plachta, Reichel, Heim; Greco, Solow, Bennett.

Trainer: Dallas Eakins.

Krefeld Pinguine: Jatkola (Bick) – Vandane, Percy; Gildon, Mebus; Dybowski, Köhler – Santos, Newton, Gogulla; Müller, Mäkitalo, Suess; Proske, Kero, Hauf; Weiß, Payerl, Schütz.

Trainer: Thomas Popiesch.

Statistik:

Tore: 1:0 (26:32) Brown (Macek/Gawanke), 2:0 (38:01) Poirier (Gawanke/Schütz), 2:1 (38:09) Suess (Percy), 3:1 (57:45) Greco (Plachta/Reichel) EN, 4:1 (58:18) Greco (Reichel/Plachta) EN,

Strafminuten: Mannheim 8, Krefeld 8

Schiedsrichter: Rohatsch/Gawlik

Zuschauer: 11.602

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