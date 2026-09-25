Lucas Thaler: „So kann es weitergehen“ – Red Bull München setzt sich bei den Pinguins Bremerhaven durch

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München siegte am 3. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2026/27 bei den Pinguins Bremerhaven mit 4:1 (0:0|3:0|1:1).

Durch die Tore von Jeremy McKenna, Lucas Thaler, Patrick Hager und Tobias Rieder sicherte sich der viermalige deutsche Meister vor 4.582 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven den zweiten Saisonerfolg und zugleich den ersten Auswärtssieg. Das nächste Match steht für die Red Bulls im heimischen SAP Garden am Sonntag (27. September | 14:00 Uhr) gegen die Löwen Frankfurt auf dem Programm.

Spielverlauf

Bremerhaven startete schwungvoll, das Team von Trainer Oliver David – der krankheitsbedingt nicht hinter der Bande stand – musste sich in den Anfangsminuten auf die Defensivarbeit fokussieren. Die erste klare Torchance erspielten sich aber die Münchner durch Rieder, der in der 5. Minute in Pinguins-Keeper Kristers Gudlevskis seinen Meister fand. Der Lette vereitelte auch Rieders zweite Top-Gelegenheit acht Minuten später. Den Gastgebern gelangen ihre gefährlichsten Aktionen in zwei Powerplays. Sie schafften es jedoch nicht, Gästetorwart Mathias Niederberger zu überwinden, und so ging es nach 20 Minuten torlos in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt machte München sofort Druck und belohnte sich per Doppelschlag: In der 22. Minute erzielte McKenna das 1:0, lediglich 19 Sekunden später erhöhte Thaler auf 2:0. Der erste Treffer war zugleich das erste Powerplay-Tor der Red Bulls in dieser Saison und bescherte Vorlagengeber Yasin Ehliz seinen 600. DEL-Scorerpunkt. Treffer Nummer zwei bedeutete die DEL-Premiere für den Neuzugang aus Salzburg. Nach der Führung verbuchten die Münchner weitere Chancen, bei Gefahr für das eigene Tor war Niederberger mehrfach zur Stelle. In der 37. Minute nutzte Hager dann das zweite Überzahlspiel für den 3:0-Pausenstand nach zwei Dritteln.

Nach Beginn in Unterzahl sorgten die Red Bulls im Schlussabschnitt schnell dafür, dass Gudlevskis reichlich zu tun hatte. Das nächste Tor fiel allerdings für die Pinguins, als Max Görtz auf 1:3 verkürzte (50.). Bremerhaven hoffte und bemühte sich, doch sechs Minuten später traf Rieder zum 4:1-Endstand.

Lucas Thaler: „Bremerhaven ist sehr gut gestartet und hat uns unter Druck gesetzt. Im zweiten Drittel haben wir, wie in der Pause besprochen, mehr Scheiben vors Tor gebracht und so die Grundlage für den Sieg gelegt. Es fühlt sich gut an für uns, so kann es weitergehen. Unser Spiel sieht schon recht gut aus.”

Tore:

0:1 | 21:49 | Jeremy McKenna

0:2 | 22:08 | Lucas Thaler

0:3 | 36:54 | Patrick Hager

1:3 | 49:11 | Max Görtz

1:4 | 55:13 | Tobias Rieder

Zuschauer: 4.582

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