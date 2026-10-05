Mammuts holen Punkt zum Saisonauftakt in Burgau

Schongau. (PM Mammuts) Die EA Schongau Mammuts sind mit einem Punkt in die neue Bayernliga-Saison gestartet.

Beim ambitionierten ESV Burgau musste sich die Mannschaft von Headcoach Domingo Grafunder nach einem umkämpften Spiel vor knapp 800 Zuschauern mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand bewiesen die Mammuts im Schlussdrittel große Moral und erkämpften sich noch den Ausgleich. Der entscheidende Treffer für die Gastgeber fiel schließlich bereits nach 20 Sekunden der Overtime.

Geschwächter Kader zum Saisonauftakt

Die personellen Voraussetzungen für den Saisonauftakt waren dabei alles andere als optimal. Aufgrund von zwei Sperren musste Schongau bereits mit einem dezimierten Kader nach Burgau reisen. Marco Munzig und Tom Callaghan fehlten aufgrund von Sperren, die sie noch aus der Saison 2025/26 mitgenommen hatten.

Hinzu kamen weitere Ausfälle beziehungsweise angeschlagene Spieler. Kurt Sonne und Jonathan Schubert konnten aufgrund einer Erkrankung in der vergangenen Woche nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Beide standen dennoch für die Mammuts auf dem Eis.

Weiterhin fehlen Yannis Steffens und Max Weber, die nach ihren Verletzungen aus der vergangenen Saison sich noch im RTS-Programm (Return-to-Sport) befinden.

Bereits zu Beginn der Partie kam ein weiterer Rückschlag hinzu: Sergei Stas zog sich eine Unterkörperverletzung zu und konnte das Spiel nicht fortsetzen.

Burgau mit besserem Start

Die Gastgeber fanden in den ersten beiden Dritteln zunächst besser in die Partie und konnten sich immer wieder Druckphasen und gute Möglichkeiten erarbeiten. Auch die Mammuts kamen zu ihren Chancen, konnten diese jedoch zunächst nicht in Tore ummünzen.

Burgau nutzte seine Möglichkeiten konsequenter und ging nach dem ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gastgeber auf 3:0.

Ein wichtiger Rückhalt für die Mammuts war dabei Torhüter Daniel Blankenburg, der mit einer starken Leistung seine Mannschaft immer wieder im Spiel hielt. Nach der Partie wurde Blankenburg folgerichtig zum Spieler des Tages auf Schongauer Seite gewählt.

Mammuts starten starke Aufholjagd

Im Schlussdrittel zeigten die Mammuts dann ein deutlich anderes Gesicht. Die Mannschaft agierte konsequenter, erhöhte den Druck und belohnte sich nun auch für ihren Einsatz.

Niklas Greil sorgte mit einem Doppelpack für den Anschluss und verkürzte auf 3:2. Burgau konnte anschließend zwar erneut auf 4:2 erhöhen, doch die Mammuts gaben sich nicht geschlagen. Kurt Sonne brachte Schongau mit seinem Treffer zum 4:3 wieder heran.

In der Schlussphase setzte die Mannschaft schließlich alles auf eine Karte. Eine Minute vor dem Ende nahm Headcoach Domingo Grafunder den Torhüter vom Eis. Der zusätzliche Feldspieler sollte sich bezahlt machen: 44 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit war es erneut Kurt Sonne, der die Empty Net-Überzahlsituation nutzte und den 4:4-Ausgleich erzielte.

Damit ging es in die Verlängerung. Dort fiel die Entscheidung allerdings bereits nach 20 Sekunden. Nach einem Fehlpass kamen die Gastgeber zu ihrer Chance und erzielten den entscheidenden Treffer zum 5:4.

Grafunder: „Die Mannschaft hat Moral gezeigt“

Headcoach Domingo Grafunder konnte dem Auftakt trotz der Niederlage auch Positives abgewinnen: „Natürlich nimmt man den Punkt gerne mit, wenn man mit zwei gesperrten Spielern und einem geschwächten Kader nach Burgau reist. Klar hätten wir gerne mehr Punkte geholt.“

Besonders die Reaktion seiner Mannschaft nach dem 0:3-Rückstand stimmte den Headcoach positiv. „Die Mannschaft hat Moral gezeigt.“

Auch insgesamt sieht Grafunder seine Mannschaft auf einem guten Weg. Das Team habe gute Schritte gemacht und sei dabei, sich weiter zu finden. Nun gelte es, konsequent an den eigenen Fehlern zu arbeiten und taktisch weiter zu feilen.

Der Headcoach blickt deshalb positiv auf die kommende Zeit und lobt insbesondere die Moral seiner Mannschaft. Trotz des schwierigen Starts habe das Team gezeigt, dass es auch nach einem deutlichen Rückstand zurückkommen und sich in eine Partie zurückkämpfen kann.

Für die Mammuts steht damit zum Saisonauftakt ein Punkt auf der Habenseite. Nach dem 0:3-Rückstand bewies die Mannschaft großen Kampfgeist und sorgte mit dem späten Ausgleich für ein starkes Comeback.

Jetzt gilt der Fokus dem ersten Heimspiel der Punktrunde am kommenden Freitag– welches gleich das „Lech-Derby“ gegen Landsberg ist. Spannung pur und Stimmung auf den Rängen sind garantiert.

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