Marcel Müller: „Da gibt´s nur ein Wort: Geil“ – Krefeld Pinguine mit erstem Heimsieg in der DEL

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben ihr Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings mit 5:2 gewonnen.

Trotz eines frühen Rückstands drehte der KEV die Partie noch im ersten Drittel und brachte den Vorsprung auch nach einer Druckphase der Gäste im Schlussabschnitt sicher über die Zeit.

Schwenningen ging bereits in der vierten Minute durch Kyle Platzer in Führung. Anschließend überstanden die Krefeld Pinguine eine Unterzahl, ehe Adam Payerl im Powerplay den Ausgleich erzielte. Kurz vor der ersten Pause brachte Max Newton den KEV mit 2:1 in Führung.

Im zweiten Drittel gerieten die Pinguine zunächst mehrfach in Unterzahl, hielten dem Druck jedoch stand. In der 30. Minute erhöhte Marcel Müller auf 3:1.

Schwenningen blieb gefährlich und verkürzte in der 44. Minute durch Thomas Schemitsch auf 3:2. Anschließend drängten die Wild Wings auf den Ausgleich, doch Krefeld verteidigte konzentriert. Nach einem Schuss von Davis Vandane verwertete Mathew Santos den Abpraller zum 4:2. In der Schlussphase nutzten die Pinguine ein weiteres Powerplay, und Adam Payerl sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends für den 5:2-Endstand.

Für Krefeld geht es am Freitag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt weiter. Schwenningen tritt zeitgleich bei den Nürnberg Ice Tigers an.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel





Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Schwenninger Wild Wings 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Jatkola (Bick) – Vandane, Percy; Gildon, Mebus; Dybowski, Köhler – Santos, Newton, Gogulla; Müller, Mäkitalo, Suess; Proske, Kero, Bruch; Hauf, Payerl, Schütz.

Trainer: Thomas Popiesch.

Schwenninger Wild Wings: Eriksson (Wolf) – Schemitsch, Martinsson; Bittner, Peters; Wilde, Weber; Dziambor – Feist, Platzer, Hänelt; Ortega, Cornel, Uvira; Lebster, Valk, Höfflin; Hübner, Bassen, Schreiner.

Trainer: Steve Walker.

Statistik:

Tore: 0:1 (03:54) Platzer (Hänelt/Feist), 1:1 (13:12) Payerl (Santos/Vandane) PP5-4, 2:1 (19:34) Newton, 3:1 (29:41) Müller (Newton/Gildon), 3:2 (43:35) Schemitsch (Platzer/Feist), 4:2 (48:57) Santos (Vandane), 5:2 (57:10) Payerl (Newton/Santos) PP5-4

Strafminuten: Krefeld 10, SWW 12

Schiedsrichter: Schrader/Kohlmüller

Zuschauer: 6.488

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