Marco Pfleger unterschreibt Tryout-Vertrag in der DEL2

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat Stürmer Marco Pfleger verpflichtet.

Der 35-Jährige erhält zunächst einen Tryout-Vertrag über zehn DEL2-Spiele bis zur Deutschland- Cup-Pause im November. In diesem Zeitraum kann sich der Angreifer für ein längerfristiges Engagement bei den Roten Teufeln empfehlen.

Pfleger verfügt über umfangreiche Erfahrung in den beiden höchsten deutschen

Eishockeyligen. Zwischen 2013 und 2019 absolvierte der Rechtsschütze 272 Spiele in der DEL für die Nürnberg Ice Tigers und die Straubing Tigers (31 Tore/50 Vorlagen). In der DEL2 kommt er auf 318 Einsätze mit 137 Toren und 224 Vorlagen für Frankfurt, Bad Tölz, Landshut und Selb. In der vergangenen Saison stand der gebürtige Peißenberger bei den Erding Gladiators in der Oberliga Süd unter Vertrag.

Headcoach Kevin Gaudet kennt Pfleger aus der gemeinsamen Zeit beim EC BadTölz. Von 2021 bis 2023 spielte der Stürmer dort unter seiner Leitung und war Topscorer der Mannschaft. „Marco ist ein erfahrener DEL2-Spieler. Ich hatte ihn von 2021 bis 2023 zwei Jahre lang in Bad Tölz unter meiner Leitung. Dort war er unser Topscorer. Ich hoffe, dass er an diese Leistungen wieder anknüpfen kann“, erklärt Gaudet.

Auch Pfleger blickt seiner neuen Aufgabe positiv entgegen. „Bad Nauheim ist eine schöne, kleine Kurstadt. Freunde und ehemalige Teamkollegen haben immer sehr positiv von Bad Nauheim gesprochen. Besonders der familiäre Umgang innerhalb der Organisation und im Umfeld ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe mich schon als Gegner immer gefreut, hier zu spielen. Jetzt freue ich mich darauf, diese lautstarken Fans hinter mir zu haben“, sagt der Stürmer.

Seinen ersten Einsatz im Trikot der Roten Teufel soll Pfleger am Freitag beim Auswärtsspiel gegen die Ravensburg Towerstars absolvieren. Voraussetzung ist, dass alle erforderlichen Formalitäten rechtzeitig abgeschlossen werden.

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