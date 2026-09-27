München nutzt seine Chancen gegen die Löwen Frankfurt nicht

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 4. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2026/27 den Löwen Frankfurt mit 1:4 (0:0|1:2|0:2) geschlagen geben.

Vor 10.036 Zuschauern im SAP Garden erzielte Taro Hirose das einzige Tor für den viermaligen deutschen Meister, der das nächste Mal am kommenden Freitag um 19:30 Uhr bei den Kölner Haien gefordert ist.

Spielverlauf

Die Anfangsphase gehörte den Red Bulls, Frankfurt kam kaum aus der eigenen Zone. Allerdings gelang es den Gästen, keine Schüsse aus dem Slot zuzulassen. Die Ausnahme bildete eine Chance von Elis Hede, der frei zum Abschluss kam, doch Nico Pertuch im Tor der Löwen brachte seine Schoner schnell genug aufs Eis (4). Nach fünf Minuten konnten sich die Frankfurter dann öfter befreien, die besseren Aktionen hatte weiterhin München. Großchancen blieben allerdings Mangelware – auch während einer doppelten Überzahl (10.). Auf der anderen Seite war Antoine Bibeau lange beschäftigungslos, in der Schlussphase des Drittels vereitelte der Torhüter einen Powerplaytreffer von Anthony Romano (17.). Wenig später verhinderte die Latte den Münchner Rückstand. So ging es torlos in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt entwickelte sich schnell ein offensives Spektakel mit Chancen im Minutentakt. Die Red Bulls nutzten gleich ihre erste: Nach einem Bully zog Hirose vors Tor und lupfte den Puck mit der Rückhand technisch fein unter die Latte (22.). München hielt den Druck hoch, die Gäste waren bei Entlastungsangriffen aber gefährlich – und schlugen inmitten dieser Drangphase zurück. Timo Kose fälschte einen Schuss unhaltbar für Bibeau zum 1:1 ab (25.). Danach lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell ohne Hochkaräter. Einen weiteren Treffer gab es dennoch. Den erzielte Cameron Brace, der in Löwen-Überzahl Bibeau im kurzen Eck bezwang (35.) und für die 2:1-Führung der Gäste nach zwei Dritteln sorgte.

Nach dem letzten Seitenwechsel verpasste Yasin Ehliz bei einem Alleingang in Unterzahl knapp den Ausgleich (43.). Kurz darauf erhielten die Gäste eine große Strafe, bis auf einen Pfostentreffer von Ryan Murphy fehlten große Chancen allerdings (48.). Kurz nach Ablauf der Strafe landete ein weiterer Murphy-Schuss am Gestänge – diesmal an der Latte (50.). Viel mehr ließ Frankfurt nicht zu. Die Gäste verteidigten kompakt und setzten Nadelstiche. Eric Uba traf in der 56. Minute den Pfosten und verpasste die Vorentscheidung. In der 59. Minute verwandelte Romano dann einen Penalty zum 3:1. Wenige Sekunden später sorgte Brace mit einem Empty-Net-Treffer für den 4:1-Endstand und die endgültige Entscheidung.

Maximilian Kastner: „Wir sind gut in die Drittel gestartet. Das Problem war, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Da müssen wir vielleicht etwas dreckiger sein. Wir müssen über 60 Minuten unser Spiel durchziehen. Was passiert, wenn wir es nicht machen, hat man heute gesehen.“

Tore:

1:0 | 21:05 | Taro Hirose

1:1 | 24:21 | Timo Kose

1:2 | 34:58 | Cameron Brace

1:3 | 58:18 | Anthony Romano

1:4 | 58:46 | Cameron Brace

Zuschauer: 10.036