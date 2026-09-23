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Münchens Chris DeSousa fällt wochenlang aus

23. September 20261 Mins read36
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Christopher DeSousa vom EHC Red Bull München - © Marco Leipold / City-Press
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München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss vorerst auf seinen erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Jahre verzichten.

Chris DeSousa hat sich beim Saisonauftaktsieg gegen die Adler Mannheim eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird den Red Bulls mehrere Wochen fehlen.

DeSousa verletzte sich am Ende der Partie, konnte das Spiel jedoch beenden. Im anschließenden Shootout verwandelte der Kanadier den entscheidenden Penalty zum 4:3-Erfolg und sicherte den Münchnern damit den Extrapunkt.

Der 35-Jährige steht seit Sommer 2022 beim EHC Red Bull München unter Vertrag. Mit 101 Toren und insgesamt 187 Scorerpunkten hat DeSousa seit seinem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt mehr Treffer erzielt als jeder andere Münchner Spieler in diesem Zeitraum.

Trainer Oliver David muss neben DeSousa weiterhin auch auf Philipp Krening verzichten. Der 22-jährige Angreifer laboriert an einer Unterkörperverletzung und wird dem Team voraussichtlich erst nach der Deutschland-Cup-Pause Mitte November wieder zur Verfügung stehen.

Max Daubner hingegen feierte beim Auswärtsspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am vergangenen Sonntag nach längerer verletzungsbedingter Pause sein Comeback für den viermaligen deutschen Meister.

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