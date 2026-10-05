Nach starkem Start: TEV verliert Derby in Grafing mit 1:5

TEV Miesbach zeigt 25 Minuten lang eine starke Leistung, verliert danach aber komplett den Faden und muss sich dem EHC Klostersee mit 1:5 geschlagen geben

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Der Start in die neue Bayernliga-Saison hatte sich der TEV Miesbach sicherlich anders vorgestellt. Im Derby beim EHC Klostersee unterlag die Mannschaft von Coach Dusan Frosch am Sonntagabend mit 1:5. Dabei zeigte der TEV über weite Strecken der ersten 25 Minuten eine richtig gute Leistung, konnte seine Überlegenheit aber nicht in weitere Tore ummünzen. Anschließend verlor Miesbach zunehmend den Zugriff auf die Partie und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Die personelle Situation war bereits vor dem Spiel alles andere als einfach. Neben den erkrankten Timon Ewert, Michael Mayer und Moritz Schlickenrieder sowie dem verletzten Andreas Nowak fehlten auch Henry Sihling und Laurenz Haltmair. Zudem gingen weitere Spieler gesundheitlich angeschlagen in die Partie. Unterstützung erhielt der TEV von seinem Förderlizenzpartner aus Bad Tölz: Michael Schuster und Korbinian Hopper liefen für Miesbach auf.

TEV startet druckvoll

Von Beginn an war der TEV, vor rund 120 mitgereisten und lautstarken Fans, die spielbestimmende Mannschaft und machte sofort Druck auf das Tor der Gastgeber. Miesbach war in den ersten 20 Minuten klar tonangebend und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Immer wieder war es dabei Klostersees Torhüter Lukas Steinhauer, der seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel hielt.

In der 13. Minute belohnte sich der TEV schließlich für seinen engagierten Auftritt. Thomas März brachte Miesbach nach Vorlage von Stefan Kuhn mit 1:0 in Führung. Auch danach blieb der TEV die bessere Mannschaft, verpasste es jedoch, den Vorsprung weiter auszubauen.

Stattdessen kam Klostersee kurz vor der ersten Pause zum Ausgleich. Ein Fehler im Miesbacher Spiel wurde von den Gastgebern eiskalt bestraft – Lorenz Mühlfenzl traf zum 1:1.

Nach der Hälfte des Spiels kippt die Partie

Auch zu Beginn des zweiten Drittels war Miesbach zunächst gut im Spiel. Doch mit zunehmender Spieldauer zog sich Klostersee immer weiter zurück und lauerte auf Konter. Genau dieses Spiel wurde für den TEV zunehmend zum Problem.

In der 27. Minute nutzte Klostersee einen solchen Moment und drehte die Partie durch Tyler Braccini zum 2:1. Miesbach versuchte anschließend, wieder mehr Druck aufzubauen, agierte aber zunehmend frustriert und verlor dabei mehr und mehr die eigene Linie.

Klostersee wurde von Minute zu Minute gefährlicher und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Kurz vor der zweiten Pause erhöhte Jan Tlacil auf 3:1.

Auch im Schlussdrittel änderte sich das Bild nicht mehr entscheidend. Der TEV fand nicht mehr zu seinem starken Beginn zurück, während die Gastgeber ihre Konterchancen konsequent ausspielten. Alexandre Gagnon erhöhte in der 43. Minute auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Gagnon, der 43 Sekunden vor Ende ins leere Miesbacher Tor zum 5:1-Endstand traf.

Dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel, war auch Philip Lehr zu verdanken, der im Miesbacher Tor mehrfach stark parierte.

Die ersten 25 Minuten machen Mut

Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich ausfällt, gilt es für den TEV, die positiven Dinge aus diesem Derby mitzunehmen. Die ersten 25 Minuten waren absolut positiv: Miesbach trat druckvoll auf, war spielbestimmend und zeigte, dass die Mannschaft auch unter den schwierigen personellen Voraussetzungen mithalten kann.

Danach verlor der TEV allerdings komplett den Faden. Die Fehler wurden von Klostersee eiskalt ausgenutzt und das eigene Spiel wurde zunehmend hektisch und frustriert.

„Daraus gilt es zu lernen und sich zu verbessern“, lautet daher die Devise beim TEV. Viel Zeit bleibt ohnehin nicht: Bereits am Freitag, den 9. Oktober, um 20 Uhr steht das nächste Heimspiel auf dem Programm.

Dann sind die Peißenberg Miners zu Gast in Miesbach. Mit der Unterstützung der eigenen Fans soll die Mannschaft die positiven Ansätze aus Grafing mitnehmen und über 60 Minuten auf das Eis bringen.

Anpfiff ist am Freitag um 20 Uhr – der TEV freut sich auf zahlreiche Unterstützung!

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