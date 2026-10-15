Nächster Härtetest: Hockey Tigers gastieren bei Kaufbeuren

Dornbirn. (PM Tigers) Nach dem schwierigen Dienstagabend gegen Deggendorf wartet auf die HC Tigers bereits am Freitag die nächste große Aufgabe.

Um 19:30 Uhr geht es auswärts zum ESV Kaufbeuren – einem Gegner, der trotz der aktuell nur zwei Punkte Unterschied in der Tabelle klar zu den Schwergewichten der Oberliga Süd zählt.

Kaufbeuren ist erst im Frühjahr aus der DEL2 abgestiegen und hat den Kader für die Oberliga entsprechend hochkarätig zusammengestellt. Der Anspruch ist klar: Die Joker wollen möglichst schnell wieder eine führende Rolle einnehmen. Das zeigen auch die bisherigen Ergebnisse. Unter anderem gelangen Siege gegen Deggendorf und zuletzt ein 6:3-Auswärtserfolg in Selb. Entsprechend wartet auf die Tigers nach Deggendorf gleich die nächste Mannschaft, die man über die gesamte Oberliga hinweg zum Kreis der ambitioniertesten Teams zählen darf.

Ein Name dürfte dabei auch in Vorarlberg bestens bekannt sein: Andrew Yogan. Der US-Amerikaner spielte in seiner Europa-Karriere unter anderem für Bozen, Innsbruck, Fehérvár, Graz und auch für die Dornbirn Bulldogs. In den vergangenen Jahren feierte er mehrere Meisterschaften, wurde 2023/24 zum DEL2-Spieler des Jahres gewählt und zählt auch in Kaufbeuren zu den erfahrensten Akteuren. Aktuell hält er bei sechs Scorerpunkten. Aber Yogan ist nur einer von vielen routinierten Spielern. Mit Akteuren wie Eero Elo, Sten Eriksson oder Sami Blomqvist verfügt Kaufbeuren über reichlich offensive Qualität und Erfahrung aus höheren Spielklassen.

Auch die Atmosphäre wird für die Tigers eine besondere Herausforderung. Kaufbeuren gehört zu den traditionellen Eishockeystandorten Deutschlands und kann auf eine starke Anhängerschaft zählen. Für die Tigers bedeutet das: laute Halle, viel Druck von den Rängen und ein Gegner, der seine Heimspiele entsprechend selbstbewusst angeht.

Nach der 0:4-Niederlage gegen Deggendorf bietet sich damit sofort die Gelegenheit zur nächsten Standortbestimmung. Dass in dieser Liga an nahezu jedem Spieltag eine schwere Aufgabe wartet, haben die vergangenen Wochen eindrucksvoll gezeigt. Selbiges gilt dann nicht einmal 48 Stunden später, wenn der EC Peiting im Messestadion zu Gast ist und am Sonntag damit die englische Runde abschließt.

ESV Kaufbeuren – HC Tigers

Freitag, 16. Oktober 2026 | 19:30 Uhr

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