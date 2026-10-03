Nächster Kantersieg: Die Rittner Buam SkyAlps zähmen die Jungbullen

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben sich am Samstagabend den nächsten hohen Sieg geholt.

In der Ritten Arena besiegten sie die Red Bull Hockey Juniors aus Salzburg in einer umkämpften Partie mit 5:1 und feierten dadurch den vierten Sieg im fünften Saisonspiel.

Nach dem überzeugenden 5:2-Sieg in Klagenfurt wollten die Rittner Buam SkyAlps gleich nachlegen und hätten eigentlich nach eineinhalb Minuten schon in Führung liegen müssen. Markkula spielte Capannelli herrlich frei, Rittens Topscorer ließ auch Salzburg-Goalie Haim stehen, aber gerade als er den Puck ins leere Tor bugsieren wollte, sprang die Scheibe über seinen Schläger und kullerte am rechten Pfosten vorbei (2.). So entwickelte sich ein umkämpftes Startdrittel gegen die Jungbullen, die es den Buam wie erwartet mit großem Laufpensum und hohem Forechecking nicht einfach machten. Mit je einem Powerplay pro Seite, in welchem aber insbesondere die Penaltykilling-Abteilungen glänzten, und der ein oder anderen guten Chance für beide Mannschaften gab es zwar einige Aufreger, Tore wollten bis zur ersten Drittelsirene aber keine fallen.

Im zweiten Drittel änderte sich das, wenn auch nicht sofort. Zunächst hatten die Rittner Buam Überwasser, schafften es aber nicht, den Puck im Tor der Gäste unterzubringen. Dann hatten die Salzburger eine starke Phase, aber auch hier hielt Ritten-Goalie Vallini allen Angriffen Stand. Und genau in dieser guten Phase holte sich Salzburg eine Strafe, sodass der Druck abnahm. Als Ritten dann nach je einer weiteren Strafe pro Mannschaft im Vier-gegen-Drei agierte, brach der Torbann. Insam wurde von Blake bedient und feuert einen seiner gefürchteten Onetimer ab, der Haim auch am kurzen Eck erwischte (31.00). Direkt nach Wiederbeginn scheiterte Markkula an der Oberlatte (32.), ehe Manuel Öhler das 2:0 besorgte. Der Rittner Angreifer bekam eine Ablage von Felicetti genau auf den Schläger, zog auch sofort ab und knallte die Scheibe unter die Latte (33.58). Ritten hätte auch noch höher führen können, doch Salzburg blieb weiter lauffreudig und hielt sich so noch am Leben für das Schlussdrittel.

Im letzten Drittel wurde es dann auch noch einmal spannend. Ritten kassierte nämlich eine sehr unnötige Strafe und Salzburg bestrafte das mit dem 1:2-Anschlusstreffer von Lußnig, wobei der Treffer eine Sekunde nach Ablauf der zwei Minuten in Unterzahl fiel (43.41). Die Buam mussten die Ärmel also noch einmal nach oben krempeln, machten das aber auch. Und mit zwei Toren innerhalb einer Minute fiel die Entscheidung: Zuerst erhöhte Blake im Powerplay nach einem herrlichen Flippass von Alanen auf 3:1 (51.04). Genau 54 Sekunden später durfte sich Manuel Öhler zum zweiten Mal feiern lassen, wobei sein Treffer zum 4:1 durch einen zum Assist umgewandelten Michigan-Move von Josef Prast eingeleitet wurde (51.58). Der besonders auffällige Markkula belohnte sich knappe fünf Minuten vor Schluss dann ebenfalls mit einem Treffer, im Powerplay bekam er die Scheibe von Insam und hämmerte sie ins Kreuzeck (55.40). Das war auch der Endstand einer umkämpften Partie in der Ritten Arena.

Alps Hockey League 2026/27 – Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – Red Bull Hockey Juniors 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Tore: 1:0 Insam (31.00/PP1), 2:0 Manuel Öhler (33.58), 2:1 Lußnig (43.41), 3:1 Blake (51.04/PP1), 4:1 Manuel Öhler (51.58), 5:1 Markkula (55.40/PP1)

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