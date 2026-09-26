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Neuzugang Foudy trifft doppelt – Eisbären gewinnen Spektakel in Köln

26. September 20263 Mins read44
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Jean-Luc Foudy von den Eisbären Berlin feiert das Tor zum 3:5 - © Philipp Burmann / City-Press
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL-Saison 2026/27 den ersten Auswärtssieg verbuchen.

Die Berliner setzten sich am Freitagabend im Topspiel bei den Kölner Haien mit 6:5 nach Penaltyschießen durch. Eisbären-Neuzugang Jean-Luc Foudy gab sein Debüt für den Hauptstadtclub.

Die Gastgeber starteten gut in die Partie und kamen direkt zu vielversprechenden Abschlussmöglichkeiten, die Jack LaFontaine im Berliner Tor aber vereitelte. Im ersten Berliner Powerplay traf Ty Ronning (4./PP1) dann für die Eisbären zur Führung. Marcel Noebels (8.) konnte jedoch wenig später für die Domstädter egalisieren. Liam Kirk (9.) brachte die Gäste aber postwendend erneut in Front. In der Folge blieb es eine unterhaltsame Partie, in der die Berliner leichte Vorteile hatten. In der letzten Spielminute des ersten Drittels kamen dann die Haie durch Brady Austin (20./6-5) bei angezeigter Strafe für Berlin doch noch zum Ausgleich.

Köln startete dann in Überzahl in den mittleren Spielabschnitt und ging direkt durch Tim Fleischer (21./PP1) erstmals in Führung. Im weiteren Verlauf war es eine Partie auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Markus Vikingstad (29./PP1) sorgte dann mit dem zweiten Berliner Überzahltreffer des Abends für den Ausgleich und Andy Eder (36.) traf für zur erneuten Führung des Hauptstadtclubs.

In der Anfangsphase des Schlussdrittels baute Jean-Luc Foudy (42.) den Gäste-Vorsprung mit seinem Premierentreffer im Eisbären-Trikot weiter aus. In der Folge versuchten die Domstädter zurück in die Partie zu kommen und gab viele Schüsse aufs Berliner Tor ab. Die Eisbären verteidigten aber konsequent und setzten offensive Nadelstiche. In den Schlussminuten warfen die Gastgeber dann alles nach vorne und kamen mit dem zusätzlichen Feldspieler durch Noebels (58./6-5) sowie Patrick Russell (59./PP1/EA) im Powerplay doch noch zum 5:5-Ausgleich. So ging es in die Verlängerung. Da in der Overtime kein weiterer Treffer fiel, ging es ins Penaltyschießen. Im Shootout erzielte Foudy (65.) den entscheidenden Treffer für Berlin und sicherte den Eisbären den Extrapunkt.

Die Eisbären Berlin bestreiten bereits am Sonntag, den 27. September ihr nächstes Ligaspiel. Dann sind die Iserlohn Roosters zu Gast in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

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Éric Dubois (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein Spiel zweier guter Mannschaften. Es ging hin und her und das Momentum wechselte mehrfach die Seiten. Wir sind zunächst nicht sonderlich gut gestartet. Die Haie haben uns mit ihrem Forecheck vor Probleme gestellt. Nach unserem Führungstreffer haben wir aber besser in die Partie gefunden. Das Mitteldrittel hat mir dann sehr gefallen. Im Schlussabschnitt haben wir gut verteidigt und den Haien keine Umschaltmöglichkeiten gegeben. Der Anschlusstreffer fiel dann etwas glücklich und in Überzahl konnten die Kölner dann ausgleichen. In der Overtime hatten beide Mannschaften gute Chancen. Ich freue mich natürlich darüber, dass wir das Spiel noch gewinnen konnten und die zwei Punkte mit nach Berlin bringen.“

Jean-Luc Foudy (Stürmer Eisbären Berlin): „Das war ein großartiger Teamerfolg. Darauf müssen wir aufbauen. Es hat Spaß gemacht vor dieser Kulisse zu spielen. Meine Mitspieler und unser gesamter Stab haben mich toll unterstützt. Jetzt freue ich mich auf mein erstes Heimspiel am Sonntag in der Uber Arena. Ich habe schon viel Positives über unsere Fans gehört und möchte meinen ersten Heimsieg mit den Eisbären holen.“

Die Tore des Spiels


Endergebnis
Kölner Haie – Eisbären Berlin 5:6 n. P. (2:2, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Aufstellungen
Kölner Haie: Juvonen (Brückmann) – Vittasmäki, Kemiläinen; Austin, Press; Sennhenn, M. Müller; Händel – Noebels, MacLeod, Russell; Niedenz, Ljungh, Fleischer; Kammerer, Tyrväinen, Fischbuch; Storm, MacInnis, Münzenberger – Trainer: Thomas Berglund
Eisbären Berlin: LaFontaine (Neffin) – Wissmann (C), J. Müller; Mik, Geibel; Davidson, Smith – Tiffels (A), Kirk, Ronning; Fontaine, Eder, Pföderl; Veilleux (A), Vikingstad, Foudy; Hördler, Wiederer, Krestan – Trainer: Éric Dubois

Tore
0:1 – 03:38 – Ronning (Tiffels, Kirk) – PP1
1:1 – 07:39 – Noebels (Russell) – EQ
1:2 – 08:18 – Kirk (Ronning, J. Müller) – EQ
2:2 – 19:23- Austin (Press, MacLeod) – 6-5
3:2 – 20:46 – Fleischer (Kammerer, Ljungh) – PP1
3:3 – 28:47 – Vikingstad (Pföderl, Wissmann) – PP1
3:4 – 35:02 – Eder (Fontaine, Mik) – EQ
3:5 – 41:47 – Foudy (Vikingstad, Fontaine) – EQ
4:5 – 57:30 – Noebels (Russell, Sennhenn) – 6-5
5:5 – 58:57 – Russell (Noebels, MacLeod) – PP1/EA
5:6 – 65:00 – Foudy – PS

Strafen Kölner Haie: 14 (6, 4, 2, 2, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (4, 2, 2, 0, 0) Minuten
Schiedsrichter Andris Ansons, Lukas Kohlmüller (Denis Menz, Patrick Laguzov)
Zuschauer 17.592

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