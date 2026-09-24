Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Nur ein Punkt gegen Augsburg: Iserlohn Roosters vergeben zu viele Chancen
! +Augsburger PantherIserlohn Roosters

Nur ein Punkt gegen Augsburg: Iserlohn Roosters vergeben zu viele Chancen

24. September 20262 Mins read93
Share
Kyle Mayhew und Hendrik Hane im IEC Tor - © by Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
Share

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel gegen die Augsburger Panther mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren.

Im torlosen Anfangsdrittel begannen die gastgebenden Roosters druckvoll. Augsburg kam kaum in die gegnerische Angriffszone. Scott (7.), Lobach (8.), Thomas (9. PP) und Napravnik (20.) schafften es aber nicht den Führungstreffer im Tor von Panther-Goalie Jones einzunetzen. Einen kleinen Bruch gab es ab der 15. Minute im Iserlohner Spiel, nachdem man (wieder mal) eine Bankstrafe überstanden hatte.

Augsburg gestaltete das Mitteldrittel deutlich besser. Lambert (25.) per Direktabnahme vergab eine Großchance zur Gästeführung. Iserlohn kam erst zur Drittelmitte wieder etwas besser in der Offensive zur Geltung. Panther Toporwoski ärgerte sich, weil er seine Chance (34.) frei vor IEC-Keeper Hane vergab. Der Führungstreffer der Sauerländer gelang dann aber doch noch 38 Sekunden vor der zweiten Pause. Eisenmenger hatte im zweiten Versuch aus dem rechten Bullykreis heraus zum 1:0 unter den Augen des neuen Bundestrainers Andre Rankel getroffen.

Im Schlussdrittel hatte sich IEC-Stürmer Bicker (44.) bis vor Jones durchtankt, scheiterte aber. Besser machte es dann Scott in der 45. Minute. Quenneville hatte kurz vor Jones auf Scott zurück abgelegt, der den Puck zum 2:0 ins Tor brachte. Augsburgs Antwort kam fast postwendend: Ex-Rooster McCrea verkürzte nur 49 Sekunden später zum 2:1. Die Fuggerstädter erhöhten sanft den Druck in der kampfbetonten Partie. Henriquez fälschte einen verdeckten Schuss von Button in der 55. Minute zum 2:2 ab. In der Schlussphase blieb bei beiden Teams die ganz große Schlussoffensive aus. Vielmehr wollte wohl niemand den zumindest einen Punkt nicht mehr aus der Hand geben.

In der Overtime hatten die Gäste mehr vom Spiel, aber es blieb beim 2:2. Hane hielt seine petrolfarbenen Roosters im Spiel. Im nachfolgende Penaltyschießen traf nur Augsburgs Mayhew. Zwei Punkte gingen somit auf die Reise nach Schwaben.

Am Sonntag geht es für beide Teams weiter: Iserlohn reist zum Meister Eisbären Berlin und die Panther empfangen die Kölner Haie.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel


Iserlohn Roosters – Augsburger Panther 2:3 n. P.
Tore: 1:0 (39:22) Eisenmenger (Scott/Norell), 2:0 (44:33) Scott (Quenneville), 2:1 (45:22) McCrea (Busdeker/Mayhew), 2:2 (54:12) Henriquez (Button), 2:3 (65:00) Mayhew
Strafen: 2 – 4
Schiedsrichter: Kozari, Ansons (Ponomarjow, Kontny)
Zuschauer: 4.320

Iserlohn: Hane – Ugbekile, Norell; Johansson, Hollowell; Niehus, Spornberger; Panocha – Boland, Maier, Thomas; Napravnik, Scott, Quenneville; Krauss, Eisenmenger, Lobach; Bicker, Neumann, Borzecki
Augsburg: Jones – Hoefenmayer, McCrea; Mayhew, Wood; Button, Pilu; – Blank, Malone, Busdeker; P. Krauß, Wohlgemuth, Lambert; Toporowski, Henriquez, Parkes; Elias, Scheel, Hanke

Fotostrecke zum Spiel

>>> Zu den Fotos

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

696
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?

Share
Previous post SC Riessersee: Mit Rückenwind ins zweite Punktspielwochenende

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +win2 day Ice Hockey League

ICEHL am Mittwoch: Innsbruck überrascht in Salzburg, HCB klaut Punkt in Graz

Wien. (EM) Am Mittwoch fand der dritte Spieltag in der win2day Icehockey...

By24. September 2026
! +Iserlohn Roosters

Iserlohner wollen mit mit mehr „Biss und Konsequenz“ gegen Augsburg bestehen – Roosters-Statement nach unappetitlichen Vorfällen im Nachgang des Heimspiels gegen Ingolstadt

Iserlohn. (MK / PM Roosters) Zwei Spiele, zwei Niederlagen! So lautet die...

By23. September 2026
! +InterviewsNHL

Marco Sturm: „Wir sind vielleicht nicht die talentierteste Mannschaft – aber wir wollen immer besser werden“

Passend zum Start der neuen NHL-Saison: Boston-Bruins-Head-Coach spricht in der „Sportstunde“ über...

By23. September 2026
! +Adler MannheimNürnberg Ice Tigers

Ice Tigers begeistern ihre Fans – Heimsieg gegen die Adler – Mannheims „Junior“ Max Calce glänzt mit zwei Toren vor den NHL-Scouts

Nürnberg. (STM) Beim 5-3 Heimsieg der Nürnberg Ice Tigers gegen die Adler...

By23. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten