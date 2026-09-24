Nur ein Punkt gegen Augsburg: Iserlohn Roosters vergeben zu viele Chancen

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel gegen die Augsburger Panther mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren.

Im torlosen Anfangsdrittel begannen die gastgebenden Roosters druckvoll. Augsburg kam kaum in die gegnerische Angriffszone. Scott (7.), Lobach (8.), Thomas (9. PP) und Napravnik (20.) schafften es aber nicht den Führungstreffer im Tor von Panther-Goalie Jones einzunetzen. Einen kleinen Bruch gab es ab der 15. Minute im Iserlohner Spiel, nachdem man (wieder mal) eine Bankstrafe überstanden hatte.

Augsburg gestaltete das Mitteldrittel deutlich besser. Lambert (25.) per Direktabnahme vergab eine Großchance zur Gästeführung. Iserlohn kam erst zur Drittelmitte wieder etwas besser in der Offensive zur Geltung. Panther Toporwoski ärgerte sich, weil er seine Chance (34.) frei vor IEC-Keeper Hane vergab. Der Führungstreffer der Sauerländer gelang dann aber doch noch 38 Sekunden vor der zweiten Pause. Eisenmenger hatte im zweiten Versuch aus dem rechten Bullykreis heraus zum 1:0 unter den Augen des neuen Bundestrainers Andre Rankel getroffen.

Im Schlussdrittel hatte sich IEC-Stürmer Bicker (44.) bis vor Jones durchtankt, scheiterte aber. Besser machte es dann Scott in der 45. Minute. Quenneville hatte kurz vor Jones auf Scott zurück abgelegt, der den Puck zum 2:0 ins Tor brachte. Augsburgs Antwort kam fast postwendend: Ex-Rooster McCrea verkürzte nur 49 Sekunden später zum 2:1. Die Fuggerstädter erhöhten sanft den Druck in der kampfbetonten Partie. Henriquez fälschte einen verdeckten Schuss von Button in der 55. Minute zum 2:2 ab. In der Schlussphase blieb bei beiden Teams die ganz große Schlussoffensive aus. Vielmehr wollte wohl niemand den zumindest einen Punkt nicht mehr aus der Hand geben.

In der Overtime hatten die Gäste mehr vom Spiel, aber es blieb beim 2:2. Hane hielt seine petrolfarbenen Roosters im Spiel. Im nachfolgende Penaltyschießen traf nur Augsburgs Mayhew. Zwei Punkte gingen somit auf die Reise nach Schwaben.

Am Sonntag geht es für beide Teams weiter: Iserlohn reist zum Meister Eisbären Berlin und die Panther empfangen die Kölner Haie.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel





Iserlohn Roosters – Augsburger Panther 2:3 n. P.

Tore: 1:0 (39:22) Eisenmenger (Scott/Norell), 2:0 (44:33) Scott (Quenneville), 2:1 (45:22) McCrea (Busdeker/Mayhew), 2:2 (54:12) Henriquez (Button), 2:3 (65:00) Mayhew

Strafen: 2 – 4

Schiedsrichter: Kozari, Ansons (Ponomarjow, Kontny)

Zuschauer: 4.320

Iserlohn: Hane – Ugbekile, Norell; Johansson, Hollowell; Niehus, Spornberger; Panocha – Boland, Maier, Thomas; Napravnik, Scott, Quenneville; Krauss, Eisenmenger, Lobach; Bicker, Neumann, Borzecki

Augsburg: Jones – Hoefenmayer, McCrea; Mayhew, Wood; Button, Pilu; – Blank, Malone, Busdeker; P. Krauß, Wohlgemuth, Lambert; Toporowski, Henriquez, Parkes; Elias, Scheel, Hanke

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