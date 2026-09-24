Oberliga-Schwergewichte warten auf die Tölzer Löwen

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Heilbronner EC Falken hatten einen turbulenten Sommer zu verzeichnen.

Nachdem zunächst die Lizenz zur Teilnahme an der Oberliga verweigert wurde, haben die Verantwortlichen unter „neuem“ Namen ein neues Profi-Team auf die Beine gestellt. Sportlich gesehen muss das Team von Trainer Jason O´Leary kaum Abstriche machen. Ein knappe Auftaktniederlage in Deggendorf gefolgt von enem 4:1-Sieg gegen Absteiger Kaufbeuren untermauern die Fähigkeiten. Von den Selber Wölfen kamen beispielsweise Verteidiger Thomas Gauch und die Stürmer Chris Schutz und Erik Nemec. Außerdem verstärken Tyler Spurgeon und Bernhard Ettwein (beide Memmingen), Anton Seewald (Höchstadt), Jan Pavlu (Hannover Scorpions) und Curtis Roach (Eppan/AlpsHL) den starken Kern der Unterländer.

Axel Kammerer geht davon aus, dass das Spiel durch Kleinigkeiten entschieden wird: „Alle Spiele gegen Heilbronn sind immer hart umkämpft, auch am Freitag erwarte ich nichts anderes. Ihre Abwehr scheint dieses Jahr sehr gut zu sein, auch die Torhüter machen einen starken Eindruck. Sie haben ein starkes Team mit vielen guten Neuzugängen und ich erwarte ein enges, spannendes Spiel im Heilbronner Hexenkessel.“

Spielbeginn in Baden-Württemberg ist um 19:30 Uhr.

Zwei Tage später kommt der nächste schwere Gegner nach Bad Tölz. Die Selber Wölfe, gegen die die Buam vergangene Saison alle Spiele gewinnen konnten, sind ab 18 Uhr in der Hacker-Pschorr Arena zu Gast. Für die Wölfe verlief der Saisonstart bislang ernüchternd. Bei den Liganeulingen aus Bregenzerwald setzt es eine knappe Niederlage, letzten Sonntag schnappte man sich gegen Peiting zumindest einen Punkt nach Overtime. Nicht unbedingt ein Vorteil für Bad Tölz, wie Kammerer erklärt: „Ich denke das macht sie noch gefährlicher. Sie haben hohe Ambitionen und wollen den ersten Sieg einfahren. Auch sie sind gut besetzt und haben zuletzt starke Playoffs gespielt. Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft und auch hier erwarte ich hohes Tempo und hohe Intensität. Ich denke solche Spiele liegen uns.“ Axel Kammerer kann auf alle Buam zurückgreifen, die Aufstellungen entscheiden sich kurzfristig.

In der LöwenLounge begrüßen wir nach dem Spiel Geschäftsführer Fabian Schlager zum After-Game-Talk.

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