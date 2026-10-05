Overtime im Derby: Indians unterliegen knapp

Memmingen. (PM Indians) Ein packendes und intensives erstes Derby gegen die Ravensburg Towerstars endete mit einer Overtime-Niederlage.

Der ECDC Memmingen musste sich schlussendlich trotz großen Kampfes gegen die Oberschwaben mit 5:6 n. V. geschlagen geben. 3700 Zuschauer sorgten für eine wahre Derbyatmosphäre.

Es war das erste Duell beider Erzrivalen seit 24 Jahren und es war alles angerichtet: Ein ausverkaufter Hühnerberg bot den würdigen Rahmen. Es herrschte beste Stimmung in beiden Fanlagern und die Vorfreude war spürbar. Im Line-up der Indianer änderte sich im Vergleich zum Freitagsspiel nichts. Erneut fehlte Matteo Gennaro verletzungsbedingt.

Es zeichnete sich bereits im ersten Drittel ein heißer Tanz ab. Memmingen und Ravensburg lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Die Gäste waren es, die an diesem Abend erstmals jubelten: Nikita Kessler erzielte nach rund fünf Minuten die 1:0-Führung für Ravensburg. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, denn Nikita Krymskiy besorgte eine gute Minute später das 1:1. Die Indianer nutzten weitere Gelegenheiten und stellten das Ergebnis auf 3:1. Jamal Watson traf in Überzahl, ehe Felix Brassard ebenfalls im Powerplay ansatzlos vollstreckte. Es blieb vorerst bei diesem Zwischenstand zur ersten Drittelpause.

Auch das zweite Drittel ging packend weiter. Zunächst waren es erneut die Towerstars, die zuschlugen. Robbie Czarnik verkürzte auf 2:3. Doch die Maustädter fanden wieder die passende Antwort. Simon Thiel netzte zum 4:2 ein, was dem ECDC wieder Auftrieb gab. Das Team von Daniel Huhn nutzte eine weitere Überzahlsituation aus. Markus Lillich bediente Ludwig Nirschl, der per One-Timer auf 5:2 für Memmingen stellte. Kurz darauf konnte Kevin Wall nur regelwidrig gestoppt werden und bekam einen Penalty zugesprochen, den der US-Amerikaner jedoch nicht verwandelte. Kurz vor der zweiten Drittelpause mussten die GEFRO-Indians einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Michael Bitzer war bei einem verdeckten Schuss von Mark Rassell chancenlos. Mit einem 5:3 für den ECDC verabschiedeten sich beide Teams in die letzte Drittelpause.

Somit war für das letzte Drittel Spannung vorprogrammiert. Es war aber das Gästeteam von Coach Johan Pennerborn, das nun einen Gang höher schaltete und die Indianer ordentlich unter Druck setzte. Memmingen hielt lange dagegen, Entlastung gab es jedoch kaum noch. Sieben Minuten vor dem Ende musste Memmingen eine Strafzeit hinnehmen, die die Oberschwaben ausnutzten. Matthew Struthers traf zum 4:5 und weckte nun jegliche Hoffnung aufseiten der Ravensburg Towerstars. Und so kam es, wie es kommen musste: Denis Pfaffengut sorgte für den 5:5-Ausgleich. Eine Entscheidung in der regulären Spielzeit fiel nicht mehr, es ging in die Verlängerung.

Nach rund zwei Minuten in der Overtime stand der Sieger des Derbys fest. Ravensburg holte sich durch den Treffer von Mark Rassell den Zusatzpunkt. Somit verloren die Indians am Ende mit 5:6 n. V., lieferten den Towerstars jedoch einen großen Kampf bis zum Schluss.

Der Ausblick auf die kommende Woche verspricht zwei weitere Topduelle. Am Freitag gastieren die Indians bei den Kassel Huskies. Die Nordhessen gelten auch in diesem Jahr wieder als Topfavorit der Liga. Puck-Drop in der Probonio Arena ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag kommt der EV Landshut mit Trainer Uwe Krupp an den Hühnerberg. Spielbeginn in der KUTTER-Arena ist um 18:30 Uhr. Tickets sind bereits im VVK verfügbar.

Statement von Coach Huhn: „Unglaubliche Atmosphäre, keine Frage. Riesige Derbystimmung, das hat einfach Spaß gemacht. Das ist heute sehr bitter für uns. Wir waren zweimal, mit 3:1 und 5:2, vorne und haben es dann am Ende leider nicht geschafft. Wir haben das Powerplay ausgenutzt, das war sehr stark, aber der Gegner dann natürlich auch. Natürlich liegt es auch daran, dass der Gegner vor allem auf den Kontingentstellen eine hohe Qualität hat. Die sind immer in der Lage, etwas zu kreieren. Normalerweise sind wir es immer, die nochmals zurückkommen und das Spiel drehen können. Heute ist es in die andere Richtung gegangen, wie gesagt, etwas bitter. Natürlich war das auch kein optimales Spiel für die Coaches, mir sind etwas weniger Gegentore lieber. Die Zuschauer sind aber auf ihre Kosten gekommen, das war toll. Wir haben heute einen Punkt geholt, wir versuchen, das Positive mitzunehmen. Vier Punkte an diesem Wochenende wieder geholt – hätte mir das vorher einer gesagt, hätte ich das so genommen und unterschrieben. Wir müssen daraus lernen (…) und die Führung über die Zeit bringen.“

ECDC Memmingen vs Ravensburg Towerstars 5:6 n.V. (3:1/2:2/0:2/0:1)

Torfolge: 1:0 (5.) #33 Kessler (EQ) (#74 Latta L.), 1:1 (6.) #27 Krymskiy (EQ) (#8 Brassard, #14 Maul), 2:1 (12.) #42 Watson (PP1) (#27 Krymskiy, #8 Brassard), 3:1 (15.) #8 Brassard (PP1) (#21 Schmid, #27 Krymskiy), 3:2 (24.) #77 Czarnik (EQ) (#92 Rassell, #26 Tufto), 4:2 (27.) #8 Thiel (EQ), 5:2 (32.) #74 Nirschl (PP1) (#28 Lillich), 5:3 (38.) #92 Rassell (PP1) (#97 Schütz, #26 Tufto), 5:4 (53.) #12 Struthers (PP1) (#17 Fonteyne, #77 Czarnik), 5:5 (55.) #76 Pfaffengut (EQ) (#92 Rassell, #26 Tufto), 5:6 (62.) #92 Rassell (EQ) (#26 Tufto, #93 Sezemsky)

Strafminuten: Memmingen 8 (2-4-2)–Ravensburg 8 (4-4-0)

Zuschauer: 3700 ausverkauft (KUTTER-Arena)

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