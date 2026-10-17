Piraten gehen erstmals komplett leer aus

Buchloe. (chs) Erstmals keine Punkte in dieser Spielzeit konnten die Buchloer Piraten am Freitagabend im Piraten-Duell gegen den ESC Dorfen einfahren.

Denn nach dem bisher mehr als ordentlichen Saisonstart verloren die Freibeuter gegen das bis dahin noch punktlose Schlusslicht aus Dorfen mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) und kassierten so die erste Niederlage der noch jungen Saison nach regulärer Spielzeit. „Wir haben heute nicht das Spiel aufs Eis gebracht was wir spielen wollten“, so das kurze Resümee von ESV-Trainer Dominic Weis, der dann aber noch etwas präziser wurde. „Es haben uns irgendwo die Energie, Leidenschaft und die Tugenden gefehlt, die uns letztes Wochenende noch so stark gemacht hatten.“ Gepaart mit einer stellenweise ausbaufähigen Chancenverwertung zogen die Gennachstädter an diesem Abend gegen den Aufsteiger so nicht unverdient den Kürzeren.

Das erste Drittel gestaltete sich dabei eigentlich recht ausgeglichen. Beide Kontrahenten suchten von Beginn an den schnellen Weg nach vorne und die Gäste stellten mit ihren schnellen Vorstößen – vor allem mit ihrer Paradereihe – die Buchloer immer wieder vor Herausforderungen. ESV-Torhüter Anton Brandt hatte somit deutlich mehr zu tun, als ihm vielleicht lieb gewesen wäre, aber auch sein Gegenüber Simon von Frauenberg wurde früh warmgeschossen. Gleich vorneweg: Beide Keeper erwischten an diesem Abend einen starken Auftritt und waren immer wieder der letzte Rückhalt, der ein ums andre Mal Schlimmeres verhinderte. Aber nach acht Minuten konnten die Hausherren den starken Gäste-Goalie doch erstmalig überwinden, als Nicolas Strodel einen Konter mustergültig zum 1:0 abschloss. Lange hielt die Führung aber nicht. Denn nachdem die Pirates nach einem Pfostenschuss erst noch Glück hatten, markierten die Eispiraten wenig später den bis dahin durchaus leistungsgerechten Ausgleich durch David Stach (11). Der Tscheche stand wenig später dann erneut im Mittelpunkt, als Stach nach knapp 18 Minuten mit einer Matchstrafe wegen „Slew Footing“ vorzeitig zum Duschen geschickt wurde – im Übrigen das gleiche Vergehen, für das am letzten Wochenende auch Philipp Keil mit dem gleichen Strafmaß vorzeitig vom Eis musste.

Die fünfminütige Überzahl konnten die Buchloer dann aber erst im Mittelabschnitt zur erneuten Führung nutzen. Lars Grözinger hatte kurz nach Wiederbeginn einen Strodel-Schuss unhaltbar vor dem Tor noch abgefälscht und seine Mannen so wieder mit 2:1 in Front geschossen (22.). Aber die Gäste blieben weiter mutig, frech und ebenbürtig und belohnten sich wiederum nur vier Minuten später dafür mit dem abermaligen Ausgleich. Besonders ärgerlich aus ESV-Sicht, dass das 2:2 durch einen schön verwandelten Alleingang von Maximilian Forster ausgerechnet in eigener Überzahl fiel. Dennoch hätten die Hausherren diese Leichtsinnigkeit in der Folge direkt wieder ausmerzen können, doch gleich mehrfach scheiterten die Pirates alleinstehend vor dem bärenstarken von Frauenberg. Und dies sollte sich dann kurz vor Drittelende erneut rächen, als Thomas Matheson den letztjährigen Landesligameister erstmals an diesem Abend in Front brachte (38.).

So mussten die Buchloer im Schlussabschnitt zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, den man zumindest aber schnell egalisieren konnte. Gerade war ein doppeltes Powerplay ungenutzt verstrichen, da lenkte Michal Telesz mit seinem bereits fünften Saisontor die Scheibe zum 3:3 in die Maschen und stellte somit im Grunde alles wieder auf Null (42.). Aber auch hier konnten die Freibeuter das Momentum nicht für sich nutzen und nachlegen. Stattdessen trafen rund achteinhalb Minuten vor dem Ende wiederum die Dorfener, als ein abgefälschter und somit unhaltbarer Schuss von Moritz Geier zum 3:4 einschlug. Es sollte der entscheidende Treffer des Spiels sein, denn die Buchloer probierten es zwar anschließend nochmals, aber die Durchschlagskraft fehlte an diesem Abend gegen einen sicheren Gästeschlussmann. Und so durften sich am Ende die Eispiraten über den ersten Saisonsieg freuen, während die Pirates das erste Mal in dieser Saison komplett ohne Punkte auskommen mussten.

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