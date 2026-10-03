Piraten tragen Pink! – Gelungene Generalprobe gegen Sonthofen

Buchloe. (chs) Brustkrebs mit geschätzt rund 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr immer noch die häufigste Krebsart ist in Deutschland.

Der überwiegende Teil dieser tückischen Erkrankung trifft dabei Frauen. Und obwohl inzwischen die Aufklärung und Prävention in Form von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen weit verbreitet sind, ist es im Sport – und dabei ganz besonders im Eishockey – schon fast zur festen Tradition geworden, dass der Monat Oktober ganz im Zeichen der Brustkrebs Vorsorge, Früherkennung und Forschung steht. Sensibilisieren und gutes Tun und das in der typischen Signalfarbe pink.

So lässt sich die ganze „Pinkfarbene Oktober“-Initiative kurz und prägnant zusammenfassen, bei der auch die Buchloer Piraten in den nächsten Wochen wieder ein sichtbares Zeichen gegen Brustkrebs setzen wollen. Denn nach dem überragenden Erfolg im letzten Jahr, als man sich in den pinken Trikots aufgewärmt hat, werden die Freibeuter auch heuer im Oktober wieder in den auffallenden und eigens für diesen Zweck angefertigten Sondertrikots auflaufen – und zwar bei allen Heim- und Auswärtsspielen.

Im Anschluss werden die von den Spielern getragenen „Game-Worn-Trikots“ dann für den guten Zweck versteigert, um nicht nur die Botschaft klar sichtbar nach außen zu tragen, sondern auch um mit möglichst vielen Spenden die Brustkrebsvorsorge wieder entsprechend finanziell zu unterstützen.

Darum heißt es für Fans jetzt Dranbleiben, unsere Spiele besuchen und so die Pinkfarbene Oktober-Aktion unterstützen getreu dem Motto: „Gemeinsam aufmerksam machen – Gemeinsam Solidarität zeigen – Gemeinsam gegen Brustkrebs!“

Denn wir wollen dem Krebs keine Chance geben und tragen dafür auch heuer wieder Pink. Für den guten Zweck – Für ein wichtiges Zeichen!

Gelungene Generalprobe

ESV Buchloe feiert im letzten Testspiel nach einem furiosem Startdrittel einen klaren und ungefährdeten 8:2 Sieg über Sonthofen

Dank eines ganz starken Auftaktdrittels – in dem die Freibeuter von der ersten Sekunde an hellwach waren und so schon nach 109 Sekunden 3:0 führten – haben die Buchloer Piraten am Freitag eine gelungene Generalprobe vor dem Ligastart am Sonntag gefeiert.

Mit 8:2 (5:0, 1:2, 2:0) siegten die Gennachstädter dabei erstmalig in ihren „Pinkfarbenen-Trikots“ gegen den Landesligisten ERC Sonthofen und fuhren so auch wegen des bärenstarken ersten Abschnitts einen zu keiner Zeit gefährdeten Erfolg ein.

Die Partie hatte gefühlt kaum begonnen, da lagen die Gäste schon mit 0:3 zurück – eine Hypothek, von der sich die Gäste vor allem im ersten Drittel nicht erholen sollten. Zu dominant agierten die spielfreudigen Buchloer gegen aber zugegebenermaßen sehr schwach startende Oberallgäuer. Die lagen nämlich nach 30 Sekunden bereits zurück, als Felix Schurr die Hausherren mit 1:0 in Front brachte. Und die Pirates legten sofort nach: Nach gut 100 Sekunden erhöhte Michal Telesz gegen viel zu passive Gäste auf 2:0, ehe Mateo Cabral vom anschließenden Bully weg nur acht Sekunden benötigte, um gar auf 3:0 zu erhöhen. Die Schwarz-Gelben nahmen daraufhin ihre Auszeit, kamen aber auch in der Folge nicht wirklich ins Spiel, das weiterhin nur die Gennachstädter diktierten. Bezeichnend, dass ERC-Tormann Calvin Stadelmann noch der mit Abstand Beste seiner Mannschaft war – trotz der fünf Gegentore im Startdrittel. Denn Stadelmann verhinderte mit teils starken Paraden noch einen weitaus höheren Rückstand seiner Mannen, die nach 16 Minuten allerdings den nächsten Treffer schlucken mussten, als Cabral auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt dieses furiosen ersten Abschnitts setzte dann unmittelbar vor der Pausensirene Derek Raposo mit dem 5:0 (20.).

Dass es in dieser Einseitigkeit nicht weitergehen würde, war fast schon zu vermuten. Die Freibeuter fuhren das Tempo nach dem Seitenwechsel etwas herunter, wenngleich sich die Gäste aber auch steigerten und demzufolge besseren Zugriff aufs Spiel fanden. So ließ man den Freibeutern nun nicht mehr so viele Freiräume und wurde jetzt auch selbst gefährlich vor dem bis dahin fast beschäftigungslosen ESV-Tormann David Blaschta, der nach 28 Minuten auch das erste Mal hinter sich greifen musste, als David Mische im Powerplay auf 5:1 verkürzte. Nachdem beide Teams dann zur Halbzeit ihre Torhüter tauschten, stellten die Buchloer den alten Abstand schnell wieder her, als Marc Krammer im guten Zusammenspiel mit Emil Gabrielson zum 6:1 traf (35.). Trotzdem zeigten sich die Sonthofer in diesem Drittel deutlich verbessert und belohnten sich auch vor der zweiten Pause noch mit dem 6:2 durch Filip Krzak (38.).

Eine Aufholjagd gelang aber trotzdem nicht mehr – dazu hatten die Freibeuter das Spiel weiter zu sehr im Griff. Denn auch im Schlussdurchgang blieb der Favorit aus Buchloe die bessere Mannschaft und münzte dies auch nochmals in zwei Tore um – ließ auf der anderen Seite aber auch nochmals etliche Überzahlmöglichkeiten ungenutzt. Dennoch schnürte der in der Vorbereitung schon bestens aufgelegte Felix Schurr nur eine knappe Minute nach Wiederbeginn seinen Doppelpack (41.), ehe sich dann auch noch der schwedische Neuzugang Emil Gabrielson über seinen ersten Treffer im ESV-Dress freuen durfte (59.). Unter dem Strich gelang den Piraten so also nochmals ein klarer Sieg zum Abschluss der Vorbereitung, den man im Buchloer Lager aber sicherlich richtig einzuschätzen weiß und nicht überbewerten wird. Denn am Sonntag zum Ligaauftakt ab 17 Uhr (Live bei SpradeTV) zu Hause gegen den letztjährigen Halbfinalisten Dingolfing wartet schließlich ein anderes Kaliber auf die Freibeuter.

726 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht