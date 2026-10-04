Ronning-Hattrick: Eisbären feiern gegen Nürnberg ihren vierten Sieg in Folge

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der PENNY DEL auf vier Erfolge am Stück ausgebaut.

Die Berliner setzten sich am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 durch. Die Partie bildete den Auftakt der traditionellen Charity-Aktion Pink in the Rink. Die Eisbären spielten in pinken Sondertrikots sowie pinken Helmen, um mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen die Krankheit Krebs zu erzeugen. Diese Jerseys und Helme werden im Anschluss der Aktion für den guten Zweck versteigert.

Es entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften zu Abschlussmöglichkeiten kamen. Zunächst konnte Jonas Neffin im Eisbären-Tor mehrfach den Rückstand verhindern. Dann sorgte jedoch Evan Barratt (12./6-5) bei angezeigter Berliner Strafe für die Führung der Gäste, mit der es auch in die erste Pause ging.

Im Mittelabschnitt kamen die Franken zunächst zu einigen Chancen, die Neffin aber allesamt entschärfte. Dann drehte der Hauptstadtclub die Partie. Nachdem Andy Eder (31.) den Berliner Ausgleich erzielte, brachte Ty Ronning (39./PP2) die Gastgeber in doppelter Überzahl in Front.

Zu Beginn des Schlussdrittels ließen die Gastgeber ein fünfminütiges Powerplay zunächst ungenutzt. Dann versuchten es die Franken immer wieder, aber auch die Eisbären kamen zu Chancen. Wenn Nürnberg zu Abschlüssen kam, war Jonas Neffin aber weiterhin zur Stelle. In der Schlussphase erhöhte dann erneut Ronning (56.) für Berlin. Die Ice Tigers warfen in den Schlussminuten dann alles nach vorne. Ty Ronning (60./EN) schnürte in der letzten Spielminute den Hattrick und traf ins leere Nürnberger Tor zum 4:1-Endstand.

Am Mittwoch, den 7. Oktober geht’s für die Eisbären Berlin in der Champions Hockey League weiter. Am fünften Spieltag der CHL-Hauptrunde gastiert der Hauptstadtclub beim EC Red Bull Salzburg in Österreich. Spielbeginn ist um 20:20 Uhr. Am Freitag, den 9. Oktober spielen die Berliner dann wieder in der PENNY DEL. Dann sind die Grizzlys Wolfsburg zu Gast in der Uber Arena. Diese Partie beginnt um 19:30 Uhr.

Éric Dubois (Trainer Eisbären Berlin): „Wir freuen uns über die drei Punkte. Wir haben einen Weg gefunden, die Partie zu gewinnen. Nürnberg war ein sehr harter Gegner. Im Startdrittel waren beide Teams zunächst darauf fokussiert, nicht zu viele Fehler zu machen. Die ersten zehn Minuten des mittleren Spielabschnitts haben mir nicht gefallen. Da haben wir einige gute Nürnberger Möglichkeiten zugelassen. Im Schlussdrittel ist es uns dann besser gelungen, Gegenstöße aufzuziehen. Jonas Neffin hat starken Charakter bewiesen. Nach seinem Fehler hatte er einige starke Paraden.“

Ty Ronning (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war ein gutes Spiel und schwerer Kampf. Nürnberg arbeitet sehr hart. Wir haben unser System über die gesamte Spieldauer durchgezogen. Ich freue mich über meinen Hattrick, ich profitiere aber von der harten Arbeit und den Spielzügen meiner Mitspieler. Pink in the Rink ist eine sehr wichtige Initiative. Ich hoffe, es wird wieder viel Geld für diesen guten Zweck gesammelt.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Neffin (LaFontaine) – Müller, Wissmann (C); Mik, Reinke; Davidson, Smith, Geibel – Tiffels (A), Kirk, Ronning; Hördler, Eder, Pföderl; Veilleux (A), Vikingstad, Foudy; Griva, Wiederer, Krestan – Trainer: Éric Dubois

Nürnberg Ice Tigers: Treutle (Janett) – Jones, Headrick; Weber, Karrer; Braun, Eham – Dufour, Dove-McFalls, Barratt; Spezia, Magera, Meireles; T. Heigl, Cates, Ustorf; Bakos, N. Heigl, Samanski – Trainer: Mitch O‘Keefe

Tore

0:1 – 11:35 – Barratt (Ustorf, Weber) – 6-5

1:1 – 30:54 – Eder (Kirk, Pföderl) – EQ

2:1 – 38:14 – Ronning (Kirk, Pföderl) – PP2

3:1 – 55:51 – Ronning (Kirk) – EQ

4:1 – 59:16 – Ronning (Tiffels) – EN

Strafen Eisbären Berlin: 14 (2, 4, 8) Minuten – Nürnberg Ice Tigers: 39 (0, 8, 31) Minuten

Schiedsrichter Christopher Schadewaldt, David Cespiva (Maksim Cepik, Jiri Ondracek)

Zuschauer 14.075

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