Ronning lüftet „Pokémon-Geheimnis“ des Meisters – Nürnberg rauscht weiter durch die Liga: „Genießen die Serie“ – Alle Stimmen zum 3. DEL-Spieltag

Bonn. (PM MagentaSport) „Das Spiel versprach Großes, hielt vielleicht sogar noch Größeres“, feiert MagentaSport-Kommentator Basti Schwele in der DEL-Konferenz das spektakuläre Topspiel zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin.

Der Meister aus der Hauptstadt gewinnt einen abwechslungsreichen Kracher letztlich im Penalty-Shootout, nachdem es nach 60 Minuten 5:5 steht. „Das Momentum schwankte auf beiden Seiten. Was für ein großartiges, unterhaltsames Spiel“, schwärmt Eisbär Ty Ronning. Die Offensive um ihn, Liam Kirk und Co. liefert wieder – und Ronning hat dafür eine interessante Begründung: „Vielleicht liegt es an den Pokémon-Karten. Wir haben eine tolle Truppe zusammen, die Pokémon-Karten tauscht und sowohl auf als auch abseits des Eises Spaß hat.“

Die Kölner stehen nun bei 17 Gegentoren aus 3 Spielen. Der Ex-Berliner Marcel Noebels, der gegen die ehemaligen Kollegen mit zwei Toren und einem Assist auftrumpft, analysiert: „Für den Zuschauer war es ein schönes Spiel. Für beide Trainerseiten gibt’s noch ein paar Sachen, die beide Mannschaften aufarbeiten müssen. Es gibt sicherlich das eine oder andere, wo wir drüber sprechen werden.“ Den meisten Trashtalk musste sich Noebels indes von seinem alten Zimmerkollegen anhören – ob das Jonas Müller sei, beantwortet er kurz und knapp: „Da sind Sie gar nicht so weit weg.“

An der Tabellenspitze thronen weiterhin die makellosen Nürnberg Ice Tigers, die auch ihr 4. Spiel gewinnen: Beim 2:1 in Frankfurt glänzt Goalie Niklas Treutle mit einer Fangquote von 95 Prozent, feiert in aller Bescheidenheit aber lieber den Teamerfolg: „Unsere Vorbereitung war echt nicht spaßig. Wir haben als Gruppe zusammengehalten, haben an uns geglaubt und haben vom ersten Spiel den Schwung mitgenommen. Wir haben die Vorbereitung komplett abgehakt. Jeder kämpft für jeden. Es macht einfach Spaß. Wir denken nicht an die Tabelle, wir genießen die Serie.“

Erleichterung herrscht indes in Straubing: Die Tigers drehen gegen Ingolstadt einen Rückstand und bejubeln beim 4:1 den 1. Saisonsieg – eine Initialzündung, glaubt Skyler McKenzie: „Das ist unglaublich. Man arbeitet so hart daran, den ersten Schritt hinter sich zu bringen. Das alte Sprichwort lautet: ‚Die Schleusen sind geöffnet.‘“ Das gilt auch für die Topteams aus Mannheim und München, die ihre Spiele am Freitagabend ebenfalls mit 4:1 gewinnen und sich in der Tabelle oben einnisten.

Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 3. Spieltag der PENNY DEL, präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht’s am Sonntag mit dem 4. Spieltag, wenn unter anderem der EHC Red Bull München die Löwen Frankfurt empfängt – live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport. Den 4. Spieltag schließen der ERC Ingolstadt und die Adler Mannheim dann ab 18.45 Uhr ab.

PENNY DEL | 3. Spieltag: Kölner Haie – Eisbären Berlin 5:6 (SO) | Spektakel pur! Köln kommt nach 3:5 noch einmal zurück – und verliert im Penalty Shootout

Ty Ronning, Eisbären Berlin: „Das Momentum schwankte auf beiden Seiten. Was für ein großartiges, unterhaltsames Spiel. Es hat viel Spaß gemacht zu spielen. Letztlich wollten wir eigentlich 3 Punkte holen, aber wir nehmen den Sieg im Penalty Shootout gerne mit.“

Ronning über das Erfolgsgeheimnis der Berliner Offensivreihe: „Vielleicht liegt es an den Pokémon-Karten. Wir haben eine tolle Truppe zusammen, die Pokémon-Karten tauscht und sowohl auf als auch abseits des Eises Spaß hat. Ich finde, es wirkt sich auf dem Eis positiv aus, wenn man auch abseits des Eises Spaß hat.“

Marcel Noebels, Kölner Haie, kommt auf 2 Tore und eine Vorlage gegen den Ex-Klub und analysiert: „Für den Zuschauer war es ein schönes Spiel. Für beide Trainerseiten gibt’s noch ein paar Sachen, die beide Mannschaften aufarbeiten müssen. Es gibt sicherlich das eine oder andere, wo wir drüber sprechen werden. Wir haben zu spät angefangen zu spielen. Im 3. Drittel haben wir so gespielt, wie wir eigentlich 60 Minuten spielen wollen.“

Noebels spricht darüber, welcher Ex-Kollege am meisten Trashtalk betrieben hat: „Mein ehemaliger Zimmerpartner. Das ist jetzt Eure Aufgabe, das herauszufinden. Derjenige weiß, wen ich gemeint habe.“ Jonas Müller? „Da sind Sie gar nicht so weit weg.“





Löwen Frankfurt – Nürnberg Ice Tigers 1:2 | 4. Sieg im 4. Spiel! Nürnberg rauscht weiter durch die DEL

Niklas Treutle, Goalie der Nürnberg Ice Tigers, weist eine Fangquote von 95 Prozent auf: „Ich will gar nicht so viel über mich reden. Wenn man mir das Vertrauen gegeben hat, habe ich eigentlich schon immer meinen Job gemacht. Ich genieße einfach die Zeit. Was die Jungs vor mir machen, ist unglaublich.“

Treutle über die Tabellenführung: „Unsere Vorbereitung war echt nicht spaßig. Wir haben als Gruppe zusammengehalten, haben an uns geglaubt und haben vom ersten Spiel den Schwung mitgenommen. Wir haben die Vorbereitung komplett abgehakt. Jeder kämpft für jeden. Es macht einfach Spaß. Wir denken nicht an die Tabelle, wir genießen die Serie.“

Pinguins Bremerhaven – EHC Red Bull München 1:4 | Erste Niederlage für Bremerhaven! Doppelschlag im 2. Drittel bringt München auf die Siegerstraße

Lucas Thaler, Torschütze für den EHC Red Bull München zum 2:0: „Bremerhaven ist sehr gut ins Spiel gestartet, hat uns sehr unter Druck gesetzt. Wir sind im 2. Drittel besser ins Spiel gekommen, haben die Scheiben zum Tor gebracht – so sind auch die Tore gefallen.“

Neuzugang Thaler über sein 1. DEL-Tor: „Die Jungs sind alle super. Ich habe mich schon sehr gut eingelebt. Es macht Spaß hier. Das Jungs war super vorbereitet. Ich habe die Kelle hingehalten.“

Adler Mannheim – Krefeld Pinguine 4:1 | Mannheim rehabilitiert sich für Niederlage in Nürnberg





Straubing Tigers – ERC Ingolstadt 4:1 | Rückstand gedreht, ersten Saisonsieg gefeiert: Erleichterung in Straubing!

Skyler McKenzie, Torschütze zum 2:1 für die Straubing Tigers, über den 1. Sieg: „Das ist unglaublich. Man arbeitet so hart daran, den ersten Schritt hinter sich zu bringen. Das alte Sprichwort lautet: ‚Die Schleusen sind geöffnet.‘ Ich glaube, das trifft auf diese Mannschaft zu.“

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 4. Spieltag

Sonntag, 27.09.2026

ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München – Löwen Frankfurt, Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters, Grizzlys Wolfsburg – Pinguins Bremerhaven

ab 16.15 Uhr: Augsburger Panther – Kölner Haie, Krefeld Pinguine – Schwenninger Wild Wings, Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers

ab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt – Adler Mannheim

698 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht