Saale Bulls reagieren auf langfristigen Ausfall Patrik Cerveny und verpflichten neuen Goalie

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls sind noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben mit Marco Wölfl einen weiteren Torhüter unter Vertrag genommen.

Die Verpflichtung des 32-Jährigen wurde notwendig, da Patrik Cerveny nach einer sich im Training zugezogenen Verletzung „leider die ganze Saison ausfallen wird“, so der Sportliche Leiter Christian Hommel.

„Um diese Zeit ist der Spielermarkt recht schwierig. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Marco Wölfl noch jemanden mit so einer Vita und einer Qualität finden und von uns überzeugen konnten“ so Hommel. „Marco bringt Erfahrung mit und weiß, wie es sich anfühlt und was es braucht, oben mitzuspielen.“

Der gebürtige Schongauer begann seine Karriere in Landsberg, wechselte aber bereits früh nach Bad Tölz. Nach seiner Zeit in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) debütierte der Linksfänger mit 18 Jahren in der Oberliga für die Löwen, für die er drei Jahre das Gehäuse hütete. Von 2015 bis 2022 absolvierte Wölfl knapp einhundert Partien in der DEL2 für Freiburg, Ravensburg, Bayreuth und Bad Tölz, stand zudem 22-mal in der DEL für Schwenningen im Tor. Vor vier Jahren wechselte Wölfl nach Weiden in die Oberliga Süd und führte die Teufel 2024 mit beeindruckenden Playoff-Statistiken (Fangquote 93,4 Prozent, Gegentorschnitt 1,75) in die Zweite Liga.

Nach seiner insgesamt siebten DEL2-Spielzeit schloss sich Wölfl im vergangenen Sommer den Hannover Scorpions an und folgte Ende Februar den Ruf der Freiburg Wölfe, die sich im Saisonendspurt der DEL2 maximal absichern wollten. Nun der Wechsel zu den Saale Bulls, für die er mit der Nummer 94 auflaufen und sich mit Nils Kapteinat einen leistungsfördernden Zweikampf um den Nummer-eins-Status liefern wird.

Die Verantwortlichen heißen Marco Wölfl recht herzlich in Halle willkommen und wünschen ihrem neuen Schlussmann eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit 2026/2027 im Bulls-Trikot. (Jy)

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