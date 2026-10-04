Saisonstart geglückt – Wölfe bezwingen Meister FASS Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe sind mit einem starken Auftritt in die Saison 2026/2027 gestartet.

Vor 546 Zuschauern im heimischen Wolfsbau bezwang das Team von Trainer Sven Schröder den amtierenden Meister FASS Berlin mit Neu-Trainer Patrick Pohl verdient mit 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) und sicherte sich damit zum Auftakt die ersten drei Punkte. Noch vor dem ersten Bully gab es im Wolfsbau einen ganz besonderen und emotionalen Moment. Der langjährige Eismeister Klaus Thamm wurde aus gesundheitlichen Gründen aus seiner aktiven Tätigkeit verabschiedet und für seinen jahrzehntelangen, unermüdlichen Einsatz zum Ehrenmitglied des Schönheider Wölfe e.V. ernannt. Unter großem Applaus dankten Verein und Fans ihm für unzählige Stunden, seine Verlässlichkeit und sein großes Herz für die Wölfe, verbunden mit den besten Wünschen für seine Gesundheit und einer lebenslangen VIP-Dauerkarte für die Heimspiele im Wolfsbau.

Von Beginn an waren die Wölfe hellwach. Schon nach wenigen Sekunden bot sich Florian Heinz die erste große Möglichkeit zur Führung. Schönheide bestimmte in der Anfangsphase das Geschehen und belohnte sich in der achten Spielminute, Tomas Rubes brachte die Gastgeber mit 1:0 in Front. Nur gut drei Minuten später legten die Wölfe nach. Kenneth Hirsch vollendete in der 11. Minute nach Vorarbeit von Yannek Seidel und Moritz Gottsmann zum 2:0. Mit dieser verdienten Zwei-Tore-Führung ging es in die erste Pause.

Zum Mittelabschnitt kamen die Akademiker besser ins Spiel und erspielten sich einige gute Gelegenheiten. Doch Kevin Kopp präsentierte sich im Schönheider Tor in starker Verfassung und vereitelte die Berliner Möglichkeiten. Auch zwei Unterzahlsituationen zwischen der 27. und 32. Minute überstanden die Wölfe schadlos. Da auf beiden Seiten kein weiterer Treffer fiel, ging es mit der 2:0-Führung für die Gastgeber in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt sorgten die Wölfe dann schnell für klare Verhältnisse. Gerade einmal 3:08 Minuten waren gespielt, als erneut Kenneth Hirsch zuschlug. Nach Zuspiel von Moritz Gottsmann und Stefan April stellte der Schönheider Angreifer mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0. In der 53. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung. Ricco Warkus verwertete eine Vorlage von Yannek Seidel zum 4:0 und ließ den Wolfsbau endgültig jubeln. Die Berliner gaben sich allerdings nicht geschlagen und hatten in der Schlussphase ihre stärkste Phase. Nach mehreren Strafzeiten auf Schönheider Seite konnte FASS eine doppelte Überzahl nutzen. Dennis Thielsch erzielte 54. Minute, vorbereitet von Tom Fiedler und Bryan Heinicke, den Treffer zum 4:1. Mehr ließen die Wölfe jedoch nicht zu. Kevin Kopp zeigte über die gesamten 60 Minuten eine starke Leistung und musste sich lediglich beim Berliner Treffer in doppelter Überzahl geschlagen geben.

Am Ende stand ein verdienter 4:1-Heimsieg gegen den amtierenden Meister. Mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung, einem Hirsch-Doppelpack, einem starken Kevin Kopp zwischen den Pfosten und einer stabilen Defensive feierten die Schönheider Wölfe vor 546 Zuschauern einen gelungenen Einstand in die neue Regionalliga Nordost-Saison 2026/2027.

Das Heimspiel wurde freundlichst präsentiert von der Nickelhütte Aue GmbH. Vielen Dank für die Unterstützung!

Tore: 1:0 Tomas Rubes (07:53), 2:0 Kenneth Hirsch (10:58 / Seidel, Gottsmann), 3:0 Kenneth Hirsch (43:08 / Gottsmann, April), 4:0 Ricco Warkus (52:25 / Seidel), 4:1 Dennis Thielsch (53:56 / Fiedler, Heinicke / 5-3)

Strafminuten: Schönheide 24 – FASS Berlin 20

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