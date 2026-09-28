Samuel Erni fällt rund 8 bis 10 Wochen aus

Langnau. (PM SCL) Weitere medizinische Untersuchungen haben ergeben, dass Samuel Erni aufgrund einer Unterkörperverletzung voraussichtlich rund 8 bis 10 Wochen ausfallen wird.

Der 35-jährige Verteidiger verletzte sich Ende der Vorbereitung. Nachdem er die beiden letzten Testspiele der Pre Season noch bestreiten konnte, kam er in der laufenden Regular Season 2026/27 bislang nicht zum Einsatz.

Die SCL Tigers wünschen Samuel Erni eine rasche und vollständige Genesung.

705 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht