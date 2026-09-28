Samuel Erni fällt rund 8 bis 10 Wochen aus

Langnau. (PM SCL) Weitere medizinische Untersuchungen haben ergeben, dass Samuel Erni aufgrund einer Unterkörperverletzung voraussichtlich rund 8 bis 10 Wochen ausfallen wird.
Der 35-jährige Verteidiger verletzte sich Ende der Vorbereitung. Nachdem er die beiden letzten Testspiele der Pre Season noch bestreiten konnte, kam er in der laufenden Regular Season 2026/27 bislang nicht zum Einsatz.
Die SCL Tigers wünschen Samuel Erni eine rasche und vollständige Genesung.
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