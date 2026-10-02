Sande kommt zum Rückspiel nach Moers

Moers. (PM GSC) Am kommenden Sonntag steht für die Black Tigers Moers das nächste Testspiel auf dem Programm. Zum ersten Auftritt vor heimischem Publikum empfängt das Team von Headcoach Thomas Pedarnig die Jadehaie des ECW Sande zum Rückspiel.

Das Hinspiel in Sande ging zwar deutlich mit 0:7 verloren, dennoch fiel die Bewertung innerhalb des Moerser Teams durchaus differenziert aus. Über weite Strecken zeigten die Black Tigers ein ordentliches Spiel und konnten insbesondere in verschiedenen Phasen bereits erkennen lassen, worauf in den kommenden Wochen aufgebaut werden soll.

In der zurückliegenden Trainingswoche wurde deshalb intensiv weiter an den Abläufen gearbeitet. Sowohl im Spielaufbau als auch bei der Abstimmung innerhalb der einzelnen Reihen wurden weitere Stellschrauben justiert.

„Das Ergebnis aus dem Hinspiel war natürlich deutlich, aber es hat nicht alles widergespiegelt, was wir auf dem Eis gezeigt haben. Wir haben diese Woche gut trainiert, die Partie noch einmal aufgearbeitet und gezielt an verschiedenen Abläufen gearbeitet. Am Sonntag wollen wir den nächsten Schritt machen und die Dinge, die wir trainiert haben, auch unter Wettkampfbedingungen besser umsetzen“, sagt Headcoach Thomas Pedarnig.

Personell müssen die Black Tigers allerdings auf einige Akteure verzichten. Neben den verletzten Sebastian Pfeifer, Mika Sigmanski und Julius Bauermeister stehen auch Alexander Zaslavski, der in dieser Woche nicht trainieren konnte, sowie der beruflich verhinderte Nikolas Maritzen nicht zur Verfügung. Tristan Pfeifer und Valentin Pfeifer fehlen aus privaten Gründen. Kai Holderberg ist ebenfalls nicht dabei, da er für den EV Duisburg zum Einsatz kommt.

Trotz der Ausfälle kann Thomas Pedarnig auf den Großteil seines Kaders zurückgreifen und erhält damit noch einmal die Gelegenheit, verschiedene Formationen und Abläufe unter Spielbedingungen zu testen. Besonders groß ist die Vorfreude auf die erste Partie der neuen Saison vor den eigenen Fans. Nach dem Auswärtstest in Sande dürfen sich die Black Tigers nun erstmals wieder in heimischer Umgebung präsentieren.

„Wir freuen uns sehr darauf, endlich wieder vor unseren eigenen Zuschauern auf dem Eis zu stehen. Das erste Heimspiel ist immer etwas Besonderes. Natürlich befinden wir uns noch mitten in der Vorbereitung und Ergebnisse sind in dieser Phase nicht das Wichtigste. Trotzdem wollen wir unseren Fans zeigen, dass die Mannschaft in den vergangenen Tagen weiter hart gearbeitet hat und sich Schritt für Schritt entwickelt“, erklärt Markus Meyer.

Mit dem ECW Sande wartet erneut ein anspruchsvoller Gegner auf die Black Tigers. Entsprechend soll die Begegnung genutzt werden, um weitere Erkenntnisse für die bevorstehende Regionalliga-Saison zu sammeln und den nächsten Schritt in der Vorbereitung zu machen.

723 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht