Schlenker erneut für Freiburg spielberechtigt

Mannheim. (PM Adler / PM EHCF) Die Adler Mannheim haben Colin Schlenker erneut mit einer Spielberechtigung für den EHC Freiburg ausgestattet.

Der Nachwuchsverteidiger kann damit auch in der Saison 2026/27 für die Wölfe in der DEL2 auflaufen und dort weitere wertvolle Spielpraxis sammeln.

Schlenker war 2024 aus dem Nachwuchs des Schwenninger ERC nach Mannheim gewechselt und gewann in seiner ersten Saison mit den Jungadlern direkt die DNL-Meisterschaft. Im darauffolgenden Sommer erhielt der Verteidiger einen Profivertrag in Mannheim und absolvierte in der Folge sechs Partien für die Adler. Daneben stand Schlenker vergangenes Jahr für die Freiburger auf dem Eis, verbuchte insgesamt 31 DEL2-Partien für die Breisgauer und sammelte dabei fünf Vorlagen.

In der diesjährigen Vorbereitung auf die neue Saison sammelte der 1,91 Meter große Verteidiger zudem bei den Bietigheim Steelers weitere Erfahrungen im Profibereich. Mit seinen Einsätzen in Freiburg soll der 20-Jährige nun auch weiterhin regelmäßig Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Seine Einsätze beim EHC Freiburg erfolgen dabei in enger Abstimmung zwischen beiden Clubs.

Mit seiner Übersicht, seiner Statur und seinem Entwicklungspotenzial soll Schlenker nun erneut für Entlastung in der Freiburger Defensive sorgen und gleichzeitig weitere Spielpraxis auf DEL2-Niveau sammeln.

Zusätzlich wird auch Nachwuchs-Torhüterin Ella Gappel aus der U20 des EHC Freiburg für den Profibereich lizenziert. Damit steht die junge Torhüterin im Bedarfsfall für einen Einsatz bei den Wölfen zur Verfügung und erhält zugleich die Möglichkeit, erste Erfahrungen im DEL2-Spielbetrieb zu sammeln.

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