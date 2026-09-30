SCR: Die Mutter aller Derbys wartet! 280. Auflage des Oberlandklassikers am Freitag – Sonntag in Erding

Garmisch. (PM SCR) Nach dem erfolgreichen ersten Punktspielwochenende blieben die Weiß-Blauen am zweiten Wochenende zwar ohne Punkte, trafen dabei allerdings auf zwei Gegner, die in der Oberliga Süd ebenfalls zu den stärker einzuschätzenden Mannschaften gehören.

Dennoch sind die Werdenfelser auf dem richtigen Weg und wollen am kommenden Wochenende wieder Zählbares einfahren. Dabei wartet auf die Weiß-Blauen ein ganz besonderes Highlight: Das Oberlandderby gegen die Tölzer Löwen steht an.

Am Freitag, 2. Oktober, treffen die beiden Traditionsvereine um 19:30 Uhr im Olympia-Eissportzentrum zum mittlerweile 280. Mal aufeinander. Die „Mutter aller Derbys“ verspricht dabei einmal mehr jede Menge Emotionen, Leidenschaft und eine besondere Atmosphäre.

Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Headcoach Leif Carlsson dann zum Aufsteiger nach Erding. Die Partie bei den Erding Gladiators beginnt am 4. Oktober um 18:00 Uhr.

Ein Klassiker mit ganz besonderer Bedeutung

Kaum ein Duell im deutschen Eishockey hat eine vergleichbare Geschichte wie das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Riessersee und den Tölzer Löwen. Seit Jahrzehnten liefern sich die beiden Nachbarn packende Duelle – und auch wenn es am Freitag „nur“ um drei Punkte geht, ist die Bedeutung des Oberlandderbys für Spieler und Fans eine ganz besondere.

Einer, der diese Rivalität inzwischen bestens kennt, ist Luca Allavena. Seit der Saison 2019/20 gehört der mittlerweile dienstälteste Spieler im Profikader der Weiß-Blauen fest zur Mannschaft und hat entsprechend schon zahlreiche Derbys gegen die Tölzer Löwen erlebt. Für den SCR-Spieler mit der Nummer 76 ist das Duell längst mehr als ein gewöhnliches Punktspiel. „Speziell die Stimmung im Stadion und die gesamte Atmosphäre vor und während des Spiels machen diese Duelle aus“, beschreibt Allavena die besondere Faszination des Oberlandderbys.

Was es für ein richtig gutes Derby braucht, weiß der 26-Jährige ebenfalls ganz genau: „Kampf, Leidenschaft und drei Punkte.“ Auf dem Eis komme es dabei vor allem darauf an, dass jeder Spieler bis zum Schluss alles gibt. „Jeder muss 100 Prozent geben – bis zum Ende.“

Allavena ist inzwischen seit mehreren Jahren fester Bestandteil der Riesserseer Profimannschaft und damit der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader. Die Bedeutung der Derbys hat für ihn über die Jahre sogar noch zugenommen. „Es ist etwas ganz Besonderes, und je mehr Derbys man spielen darf, desto besonderer werden sie“, sagt die Nummer 76.

„Jetzt zählt es, an den Kleinigkeiten zu arbeiten“

Auch mit seinem persönlichen Saisonstart zeigt sich Allavena zufrieden. „Es ist ein guter Start in die Saison. Aber jetzt zählt es weiterhin, an den Kleinigkeiten zu arbeiten, um auch über fünf oder sechs Monate erfolgreiches Eishockey zu spielen.“ Einen Punkt, an dem die Mannschaft in den kommenden Wochen noch zulegen möchte, hat der erfahrene Angreifer dabei bereits ausgemacht: die Kommunikation auf dem Eis. „Speziell an der Kommunikation auf dem Eis wollen wir in nächster Zeit arbeiten.“

Viel Zeit, um sich auf das Derby einzustimmen, bleibt nicht mehr. Die Weiß-Blauen wollen nach den beiden punktlosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Nach dem Duell mit den Tölzer Löwen wartet am Sonntag mit den Erding Gladiators bereits die nächste Aufgabe.

Volle Konzentration auf das Derby

Die „Mutter aller Derbys“ ist zurück – und das bereits zum 280. Mal. Die Weiß-Blauen freuen sich auf ein volles Olympia-Eissportzentrum und einen emotionalen Derbyabend.

Und was möchte Luca Allavena den SCR-Fans für Freitag mitgeben? Seine Antwort ist kurz und eindeutig: „Unterstützt uns!“

Pack ma’s, Weiß-Blau!

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