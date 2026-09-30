Selber Wölfe ernennen Thomas Manzei und Jürgen Golly zu Ehrenpräsidenten

Selb. (PM Wölfe) Zwei Jahrzehnte lang haben Thomas Manzei und Jürgen Golly den Weg des Selber Eishockeys von den Anfängen nach der Neugründung bis in die DEL2 entscheidend gestaltet.

Im Rahmen des Heimspiels gegen den SC Riessersee wurden die beiden ehemaligen Gesellschafter und Geschäftsführer der Selber Wölfe GmbH sowie langjährigen Funktionäre des VER Selb e.V. für ihr außergewöhnliches Engagement zu Ehrenpräsidenten ernannt. Mit der Auszeichnung würdigen die Selber Wölfe ihren maßgeblichen Anteil am sportlichen, wirtschaftlichen und strukturellen Aufstieg des Standorts von der Bezirksliga bis in die DEL2.

Höchste Anerkennung für außergewöhnliche Verdienste

Vor dem Eröffnungsbully des Heimspiels gegen den SC Riessersee standen nicht Tore und Punkte im Mittelpunkt, sondern zwei Persönlichkeiten, die die Geschichte des Selber Eishockeys nachhaltig geprägt haben. Die Selber Wölfe verliehen Thomas Manzei und Jürgen Golly die Ehrenpräsidentschaft und würdigten damit ihr jahrzehntelanges Wirken für Verein und Profistandort.

In einer Laudatio hob Gesellschafter Moritz Netzsch insbesondere den außergewöhnlichen Einsatz, die Weitsicht und die Beharrlichkeit der beiden Geehrten hervor. Beide hätten über viele Jahre Verantwortung übernommen, oftmals fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit, und dabei stets das Wohl des Selber Eishockeys über persönliche Interessen gestellt.

„Thomas und Jürgen zeichnete stets ein gemeinsames Credo aus: Das Wohl des Vereins und der Organisation stand für sie immer über persönlichen Interessen. Mit ihrem außergewöhnlichen Engagement, ihrer Verlässlichkeit und ihrer Loyalität haben sie den Standort über viele Jahre entscheidend geprägt“, betont Selber- Wölfe-Geschäftsführer Stefan Weber.

Vom Neustart bis in den deutschen Profisport

Als das Selber Eishockey nach der Insolvenz des ERC Selb im Jahr 2004 vor einem Neuanfang stand, gehörte Jürgen Golly zu den Gründungsmitgliedern des neu geschaffenen VER Selb. Mit dem Eintritt von Thomas Manzei in die Vereinsführung entstand wenig später jenes Führungsgespann, das die Entwicklung des Standorts über beinahe zwei Jahrzehnte maßgeblich prägen sollte.

Unter ihrer Verantwortung gelang ein sportlicher Aufstieg, der seinesgleichen sucht. Von der Bezirksliga führte der Weg über Landesliga, Bayernliga und Oberliga bis in die DEL2. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen unter anderem die Meisterschaften in der Bezirksliga (2005), Landesliga (2007), Oberliga Süd (2014) sowie der historische Gewinn der Oberliga-Meisterschaft 2021 mit dem erstmaligen Aufstieg in die DEL2.

Visionäre, Macher und Wegbereiter

Als Thomas Manzei und Jürgen Golly erstmals die Vision eines DEL2-Standorts in Selb formulierten, wurden sie von vielen für diese ambitionierten Pläne belächelt. Die beiden ließen sich davon jedoch nie beirren und verfolgten ihr Ziel konsequent weiter, bis es 2021 mit dem Aufstieg Realität wurde. Dabei galten beide als perfekte Ergänzung. Thomas Manzei verstand es wie kaum ein anderer, Menschen mitzunehmen, Verantwortung zu übertragen und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Engagement und Zusammenhalt entfalten konnten. Jürgen Golly überzeugte durch seine direkte Art, seine klare Linie und seinen ausgeprägten Gestaltungswillen. Gemeinsam bildeten sie ein eingespieltes Team, das von gegenseitigem Vertrauen geprägt war und wichtige Entscheidungen stets geschlossen vertrat.

Nachhaltige Entwicklung des Standorts

Neben den sportlichen Erfolgen trieben Manzei und Golly auch die Professionalisierung des gesamten Standorts entscheidend voran. Während ihrer Amtszeit wurden Strukturen modernisiert, der Nachwuchsbereich kontinuierlich ausgebaut und die wirtschaftlichen Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft geschaffen. Ein bedeutender Meilenstein war die Gründung der Selber Wölfe GmbH im Jahr 2022 und die damit verbundene Ausgliederung des Profispielbetriebs aus dem Stammverein. Als erste Geschäftsführer der neuen Gesellschaft begleiteten beide diesen wichtigen Schritt und legten damit den Grundstein für die weitere Entwicklung des Standorts.

Ehrenpräsidentschaft als Zeichen des Dankes

Mit der Ernennung zu Ehrenpräsidenten würdigen die Selber Wölfe nicht nur sportliche Erfolge und organisatorische Leistungen. Die Auszeichnung steht vor allem für Dankbarkeit gegenüber zwei Persönlichkeiten, die über viele Jahre hinweg unzählige Stunden, enorme Leidenschaft und persönliches Engagement in den Dienst des Selber Eishockeys gestellt haben. Thomas Manzei und Jürgen Golly haben die Geschichte der Selber Wölfe entscheidend mitgeschrieben. Ihr Wirken reicht weit über Resultate und Tabellen hinaus und wird den Verein sowie den gesamten Standort noch lange prägen. Dafür sagen die Selber Wölfe: Danke.

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