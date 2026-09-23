Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Injury list Selber Wölfe Krankenstand: Hoffnungen auf baldige Rückkehr bei Boyko, Ziesche und Weiß, aber Lahtinen fällt monatelang aus
Injury listSelber Wölfe

Selber Wölfe Krankenstand: Hoffnungen auf baldige Rückkehr bei Boyko, Ziesche und Weiß, aber Lahtinen fällt monatelang aus

23. September 20261 Mins read56
Share
Daniel Weiß - © Mario Wiedel
Share

Selb. (PM Wölfe) Nachdem bei Lukas Valasek bereits eine Ausfallzeit von mehreren Monaten feststeht, können die Verantwortlichen nun auch die Verletzungssituationen von Boyko, Lahtinen, Ziesche und Weiß genauer einschätzen.

Simon Boyko

Simon Boykos Oberkörperverletzung wird konservativ behandelt. Wenn die Heilung und die Reha-Maßnahmen weiterhin optimal verlaufen, könnte der Kanadier bereits in etwa 2 Wochen wieder zur Verfügung stehen.

Niko Lahtinen

Niko Lahtinen hat es – wie befürchtet – schwerer erwischt. Seine Oberkörperverletzung muss höchstwahrscheinlich operativ versorgt werden und der Finne wird voraussichtlich mehrere Monate pausieren müssen.

Philip Ziesche

Bei Philip Ziesche gibt es leichte Entwarnung. Auch wenn der 21-Jährige aktuell nicht trainieren kann und somit am kommenden Wochenende definitiv nicht einsatzbereit sein wird, könnte er – abhängig vom Heilungsverlauf – voraussichtlich auch in zwei Wochen wieder zur Verfügung stehen.

Daniel Weiß

Daniel Weiß zog sich in der Partie gegen den EC Peiting am vergangenen Sonntag eine Unterkörperverletzung zu und wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

692
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Joker treffen auf Gladiatoren und Islanders

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC Red Bull MünchenInjury list

Münchens Chris DeSousa fällt wochenlang aus

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss vorerst auf...

By23. September 2026
EC Bad NauheimInjury list

Hickmott-Schock beim EC Bad Nauheim

Bad Nauheim. (PM ECBN) Jordan Hickmott wird dem EC Bad Nauheim voraussichtlich...

By22. September 2026
EC PeitingSelber Wölfe

Overtime-Niederlage zum Heimauftakt der Selber Wölfe

Selb. (PM Wölfe) Die 1848 Zuschauer in der NETZSCH Arena erlebten zum...

By20. September 2026
HC TigersSelber Wölfe

Neuling Hockey Tigers feiert Auftakt nach Maß! Aufopferungsvoll kämpfende Wölfe unterliegen knapp

Dornbirn / Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe traten stark ersatzgeschwächt, aber...

By19. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten