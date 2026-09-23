Selber Wölfe Krankenstand: Hoffnungen auf baldige Rückkehr bei Boyko, Ziesche und Weiß, aber Lahtinen fällt monatelang aus

Selb. (PM Wölfe) Nachdem bei Lukas Valasek bereits eine Ausfallzeit von mehreren Monaten feststeht, können die Verantwortlichen nun auch die Verletzungssituationen von Boyko, Lahtinen, Ziesche und Weiß genauer einschätzen.

Simon Boyko

Simon Boykos Oberkörperverletzung wird konservativ behandelt. Wenn die Heilung und die Reha-Maßnahmen weiterhin optimal verlaufen, könnte der Kanadier bereits in etwa 2 Wochen wieder zur Verfügung stehen.

Niko Lahtinen

Niko Lahtinen hat es – wie befürchtet – schwerer erwischt. Seine Oberkörperverletzung muss höchstwahrscheinlich operativ versorgt werden und der Finne wird voraussichtlich mehrere Monate pausieren müssen.

Philip Ziesche

Bei Philip Ziesche gibt es leichte Entwarnung. Auch wenn der 21-Jährige aktuell nicht trainieren kann und somit am kommenden Wochenende definitiv nicht einsatzbereit sein wird, könnte er – abhängig vom Heilungsverlauf – voraussichtlich auch in zwei Wochen wieder zur Verfügung stehen.

Daniel Weiß

Daniel Weiß zog sich in der Partie gegen den EC Peiting am vergangenen Sonntag eine Unterkörperverletzung zu und wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen.

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