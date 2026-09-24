Selber Wölfe reagieren auf Ausfälle und nehmen Matej Giesl unter Vertrag

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben auf ihre angespannte Personalsituation reagiert und den Deutsch-Tschechen Matej Giesl mit einem bis Ende Oktober laufenden Tryout-Vertrag ausgestattet.

Der 22-jährige Angreifer stand bereits am vergangenen Wochenende in beiden Meisterschaftsspielen für die Porzellanstädter auf dem Eis und steuerte dabei drei Assists zum Offensivspiel der Wölfe bei.

Wölfe reagieren auf personelle Engpässe

Aufgrund der aktuell angespannten Personalsituation haben die Selber Wölfe kurzfristig auf dem Spielermarkt reagiert und sich die Dienste von Matej Giesl gesichert. Der 22-jährige Stürmer soll dem Wolfsrudel in den kommenden Wochen zusätzliche Tiefe und Flexibilität im Angriff verleihen.

„Durch unsere aktuelle Personalsituation war es wichtig, kurzfristig auf den Spielermarkt zu reagieren. Matej bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der DEL2 und der Oberliga mit. Er hat in seinen ersten Einsätzen bereits angedeutet, dass er unserem Team helfen kann. Deshalb möchten wir ihm im Rahmen des Tryouts die Möglichkeit geben, sich für eine längerfristige Zusammenarbeit zu empfehlen“, erklärt Frank Hördler, Sportlicher Leiter der Selber Wölfe.

Ausbildung in Tschechien, Stationen in Finnland und Deutschland

Matej Giesl wurde in seiner tschechischen Heimat beim HC Šumperk sowie später bei Mountfield Hradec Králové ausgebildet. Bereits in jungen Jahren sammelte er internationale Erfahrungen und absolvierte als 17-Jähriger eine Spielzeit bei der U18-Mannschaft von Kiekko Espoo in Finnland. Zudem lief der Angreifer insgesamt neunmal für tschechische Nachwuchsnationalmannschaften auf.

In Deutschland stand der Deutsch-Tscheche zuletzt bei den Eisbären Regensburg unter Vertrag und kam dort in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 26 Einsätze in der DEL2. Über eine Förderlizenz sammelte er parallel Spielpraxis beim Oberligisten EHF Passau Black Hawks, für die er in 16 Partien auflief. Zum Ende der vergangenen Saison schloss sich Giesl dem Bayernligisten ERSC Amberg an.

Gelungener Einstand im Wolfsrudel

Lange Eingewöhnungszeit blieb dem Neuzugang nicht. Bereits bei den ersten beiden Meisterschaftsspielen stand Giesl im Aufgebot der Wölfe und wusste mit drei Torvorlagen auf sich aufmerksam zu machen. Dass ihm der Einstieg ins Wolfsrudel leichtfiel, führt der 22-Jährige auch auf die Unterstützung innerhalb der Mannschaft zurück.

„Meine ersten Eindrücke von der Mannschaft sind durchweg positiv. Alle haben mich sehr herzlich aufgenommen und mir den Einstieg leicht gemacht. Ich fühle mich schon jetzt sehr wohl im Team. Die Fans können einen Spieler erwarten, der stets hart arbeitet und alles für die Mannschaft gibt. Ich möchte Energie aufs Eis bringen, dem Team offensiv wie defensiv helfen und meinen Beitrag zum Erfolg leisten. Für mich bedeutet eine erfolgreiche Zeit in Selb, jeden Tag hart zu arbeiten, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und zu zeigen, was ich einbringen kann. Natürlich hoffe ich, einen guten Eindruck bei Trainern und Mitspielern zu hinterlassen und mir die Chance auf einen längerfristigen Verbleib zu erarbeiten“, sagt Matej Giesl.

Der bis Ende Oktober laufende Tryout-Vertrag soll beiden Seiten die Möglichkeit geben, sich näher kennenzulernen. Die Selber Wölfe gewinnen damit zusätzliche Tiefe und Flexibilität für ihre Offensive, während Giesl die Chance bekommt, sich nachhaltig für einen Verbleib im Wolfsrudel zu empfehlen.

694 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht