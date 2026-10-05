Škoda Auto Deutschland und DEB verlängern Partnerschaft um mindestens ein weiteres Jahr

München. (PM DEB) Die Škoda Auto Deutschland GmbH und der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) gehen gemeinsam den nächsten Schritt: Die bereits seit dem Jahr 2017 gewachsene, vertrauensvolle Partnerschaft wird um mindestens eine weitere Spielzeit verlängert.

Škoda bleibt damit auch künftig Premium- und Automobil-Partner des DEB – ein klares Bekenntnis zu einer Zusammenarbeit, die über die Jahre zu einer festen Konstante im deutschen Eishockey geworden ist.

Frank Barwasser, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland: „Mit der Verlängerung der Kooperation bis mindestens zum Ende der Saison 2026/27 schließt sich ein Kreis: Wir sind im April 2017, unmittelbar vor der in jenem Jahr in Köln und Paris ausgetragenen Eishockey-WM, als Premium-Partner des DEB eingestiegen. Zehn Jahre später, im Mai 2027, steigt das jährliche Turnier der 16 besten Nationalmannschaften in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Mannheim – und Škoda Auto Deutschland spielt weiterhin als Premium- und Fahrzeugpartner des ausrichtenden DEB eine wichtige Rolle. Es freut uns sehr, gemeinsam mit dem DEB die Präsenz der Marke im Umfeld des nationalen und internationalen Spitzen-Eishockeys festigen zu können.“

Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des DEB: „Wir freuen uns, die Verlängerung der erfolgreichen Premium-Partnerschaft mit Škoda Auto Deutschland verkünden zu können. Die Fortführung der Zusammenarbeit ist für den DEB von großer Bedeutung und ein wichtiges Signal für die nachhaltige Entwicklung unseres Verbands und des Eishockeysports in Deutschland. Škoda ist dabei nicht nur ein verlässlicher Partner an unserer Seite, sondern trägt mit seinem Engagement aktiv dazu bei, optimale Rahmenbedingungen für unsere Nationalmannschaften zu schaffen.“

Nicholas Rausch, Leiter Marketing, Vermarktung & Event des DEB: „Wir schätzen es sehr, mit Škoda Auto Deutschland auch weiterhin einen starken Partner in Punkto Mobilität an unserer Seite zu wissen. Gemeinsam haben wir die Zusammenarbeit mit Škoda in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und gezielt ausgebaut. Wir blicken mit Vorfreude auf die kommenden Projekte und darauf, die erfolgreiche Partnerschaft auch in Zukunft mit neuen Impulsen und innovativen Ansätzen weiter voranzutreiben.“

Umfangreiches Sponsoringpaket

Im Rahmen eines umfangreichen Sponsorenpakets stellt Škoda Auto Deutschland dem Deutschen Eishockey-Bund insgesamt 22 Fahrzeuge für Dienst- und Shuttle-Fahrten zur Verfügung. Darüber hinaus wird das Škoda-Logo bei den Heimspielen der Männer-Nationalmannschaft als Untereis- und Bandenwerbung Präsenz behalten und auf den Trikots der Spieler zu sehen sein. Auch auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Deutschen Eishockey-Bundes sowie auf verschiedenen Drucksachen und Sponsorenwänden des Verbands bleibt die Marke weiterhin im Fokus.

731 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht