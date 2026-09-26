So testeten die Bayernligaklubs: Freibeuter siegen in Sonthofen, Landsberg schlägt Königsbrunn

Sonthofen/Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten haben am Freitag das erste Erfolgserlebnis in der Vorbereitung verbucht.

Beim ligatieferen Landesligisten ERC Sonthofen siegten die Gennachstädter am Ende verdient mit 7:5 (3:2, 2:1, 2:2). Dennoch zeigte sich auch an diesem Abend, dass vor allem im Spiel in der eigenen Zone noch reichlich Luft nach oben bis zum Ligastart ist. Da vor allem die Offensivreihe um den Dreifachtorschützen Mateo Cabral, den Doppelpacker Felix Schurr und Nicolas Strodel jedoch herausstach, reichte es trotz fünf Gegentoren letztlich trotzdem zum ersten Sieg der Testspielphase.

Der Start war für die Buchloer dabei fast schon perfekt: Denn nach nur gut eineinhalb Minuten nutzten die Freibeuter gleich die erste Überzahl durch Marc Krammer zum 1:0. Der sehr frühe Führungstreffer brachte aber nicht ganz die erhoffte Geradlinigkeit ins recht zerfahrene Spiel. Und so glichen die Hausherren durch David Mische prompt aus (9.), nachdem die Sonthofer den ersten Respekt abgelegt hatten und bei einem Pfostenschuss von Derek Raposo kurz zuvor auch das nötige Glück hatten nicht mit 0:2 in Rückstand zu liegen. Dem 1:1 Ausgleich ließen dann aber die Piraten schnell eine passende Antwort folgen, als Felix Schurr nur 41 Sekunden später wieder die Buchloer Führung besorgte. Und Schurr baute diese nach einem mustergültigen Konter und starker Vorarbeit von Tim Lutz sogar noch auf 3:1 aus (15.). Da aber David Mische für die Hausherren ebenfalls noch vor der Pause in Überzahl den Doppelpack schnürte (18.), ging es mit dem knappen 3:2 Vorsprung für den ESV erstmals in die Pause.

Auch im Mitteldrittel änderte sich das Bild auf dem Eis anfangs nur wenig. Offensiv spielte es der Bayernligist stellenweise zu kompliziert, defensiv zeigte man immer wieder Anfälligkeiten. Die besseren Chancen hatten aber zunächst trotzdem die Gennachstädter, für die Korbinian Benz nur um Zentimeter das nächste Tor verpasste und die bei einem weiteren Pfostentreffer von Alex Thiel abermals Pech hatten (25./26.). Dann schwächten sich die Rot-Weißen aber selbst, als Jonas Miedl nach einem Revanchefoul für fünf Minuten auf die Strafbank wanderte (27.). Sonthofen drückte nun auf den Ausgleich, doch die Buchloer hielten ihren knappen Vorsprung, auch, als nach Ablauf der Strafe gleich wieder ein Freibeuter in die Kühlbox musste. Ausgerechnet hier gelang den Piraten der nächste Treffer, als die Freibeuter in Unterzahl durch Emil Gabrielson und Nicolas Strodel stark die Scheibe eroberten und Mateo Cabral zum 4:2 vollstreckte (33.). Die folgenden Minuten gehörten dann klar den Buchloern, die sich dafür auch folgerichtig mit dem 5:2 belohnten, als Mateo Cabral ein geschicktes Zuspiel von Derek Raposo in die Maschen lenkte (36.). Aber wie schon im ersten Abschnitt verkürzte der Gastgeber nochmals kurz vor der Pause, als Justin Weber noch in der selben Spielminute den erst wenige Augenblicke zuvor für den Starting-Goalie Fabian Hartmann eingewechselten David Blaschta zum 5:3 überwand (36.).

Und auch im letzten Durchgang leisteten sich die Buchloer einfach zu viele eigene Fehler, die Trainer Dominic Weis sicher nicht gefallen haben dürften. Dieser konnte sich zwar zunächst über den dritten Treffer von Mateo Cabral freuen (48.), sich wenig später aber auch über das dritte Tor von David Mische ärgern, das der Stürmer, der im letzten Winter noch in Kempten gespielt hatte, per Alleingang in Unterzahl erzielte (50.). So blieben die Hausherren weiter in Schlagdistanz, da der ESV auch nach dem 7:4 nach einer feinen Einzelaktion von Derek Raposo in Überzahl den Sack nicht vorzeitig zumachten konnte (51.). Wieder kamen die wacker kämpfenden Oberallgäuer durch Denis Adebahrs 7:5 auf zwei Tore heran (54.), weil die Buchloer die Scheibe aus dem eigenen Drittel nicht entscheidend klären konnten. Zumindest blieb es am Ende bei diesem Resultat, das dem ESV zwar einerseits den ersten Sieg dieser Eiszeit bescherte, welches andererseits aber auch offenbarte, dass an einigen Stellen auch weiterhin noch einiges an Sand im Getriebe ist.

EHC Königsbrunn unterliegt dem HC Landsberg nach Overtime

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn hat das Vorbereitungsspiel beim HC Landsberg mit 4:5 nach Overtime verloren.

In einem intensiven Derby zeigte die Mannschaft von Trainer Maxi Helling eine klare Leistungssteigerung, überzeugte vor allem im Powerplay und erkämpfte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch die Verlängerung.

Personelle Ausgangslage

Der EHC reiste nahezu in Bestbesetzung nach Landsberg. Trainer Maxi Helling verzichtete lediglich auf Hayden Trupp, Luca Szegedin und Marc Streicher, die eine Pause zur Regeneration erhielten. Dennoch setzte Königsbrunn von Beginn an auf vier Reihen; im Tor stand Stefan Vajs. Beim HC Landsberg kehrten Mika Reuter und Luca Kinzel in den Kader zurück, während der lettische Neuzugang Egils Kalns fehlte. Der ehemalige Königsbrunner Meistertrainer Bobby Linke bot drei Reihen auf, zwischen den Pfosten begann Michael Karg.

Spielverlauf

Erstes Drittel: Landsberg legt vor, Königsbrunn bleibt dran

Beide Mannschaften fanden schnell in die Partie und lieferten sich im ersten Drittel einen offenen Schlagabtausch. Königsbrunn begann engagiert, musste aber in Unterzahl den ersten Gegentreffer hinnehmen. Die Antwort folgte nur zwei Minuten später: Marco Sternheimer bediente Kilian Steinmann, der im Powerplay per Direktabnahme zum 1:1 traf. Nach dem erneuten Landsberger Führungstreffer glich Tim Bullnheimer zum 2:2 aus, ehe Victor Östling kurz vor der ersten Pause nach einem Bully zum 3:2 für die Gastgeber traf.

Zweites Drittel: Viele Strafzeiten, Landsberg erhöht

Im Mittelabschnitt suchte der EHC weiter den Weg nach vorne, wurde aber in der 23. Spielminute ausgekontert und geriet mit 2:4 in Rückstand. Anschließend prägten zahlreiche Strafzeiten das Geschehen. Königsbrunn überstand zunächst eine vierminütige Unterzahlsituation und erhielt später selbst mehrere Überzahlmöglichkeiten. Trotz guter Ansätze blieb der Anschlusstreffer im zweiten Drittel jedoch aus.

Schlussdrittel und Overtime: EHC belohnt sich spät, verliert aber in Unterzahl

Im Schlussabschnitt stabilisierte sich Königsbrunn defensiv und ließ nur noch wenige klare Chancen der Gastgeber zu. In der 50. Spielminute brachte Stefan Rodrigues den EHC nach Vorarbeit von Justin Maylan mit einem präzisen Abschluss ins Kreuzeck auf 3:4 heran.

Drei Minuten später nutzte Niklas Länger ein weiteres Powerplay und traf mit einem Handgelenkschuss zum 4:4. Damit erzielte Königsbrunn bereits den dritten Treffer in Überzahl. In der Schlussphase hatte der EHC mehr Spielanteile, während Landsberg über Konter gefährlich blieb. Nach 60 Minuten ging die Begegnung in die Verlängerung.

In der Overtime musste Königsbrunn erneut in Unterzahl agieren. Landsberg nutzte die Gelegenheit konsequent: Victor Östling traf in der 63. Spielminute mit einem verdeckten Schuss zum 5:4-Endstand.

Trainer Maxi Helling sieht deutliche Steigerung

Trotz der knappen Niederlage zog EHC-Trainer Maxi Helling ein positives Fazit. Seine Mannschaft habe sich im Vergleich zum vorherigen Auftritt deutlich verbessert, defensiv stabiler agiert und im Powerplay ihre Chancen konsequent genutzt.

„Im ersten Drittel waren wir noch etwas unsortiert und sind wieder wild herumgelaufen, danach haben wir uns aber gefangen. Leider haben wir uns einen unnötigen Konter gefangen und lagen dann mit zwei Toren hinten. Durch die vielen Strafen war das Mitteldrittel leider zerfahren. In den letzten 20 Minuten haben wir gut gespielt und sind defensiv gut gestanden. Wir haben nur wenig zugelassen, hatten vorne aber brutale Chancen. Das Powerplay war heute überragend, am Ende haben wir dann leider verloren. Ich bin aber insgesamt zufrieden, wir haben uns deutlich gesteigert.“

Statistik

Tore: 1:0 Valenti (Freidenfelds) (10.), 1:1 Steinmann (Sternheimer) (12.), 2:1 Reuter (Hess) (16.), 2:2 Bullnheimer (Steinmann, Sternheimer) (18.), 3:2 Östling (Reuter) (18.), 4:2 Freidenfelds (Wagner) (23.), 4:3 Rodrigues (Maylan) (50.), 4:4 Länger (Steinmann, Bullnheimer) (53.), 5:4 Östling (Reuter, Kasten) (63. OT)

Strafminuten: HC Landsberg 20, EHC Königsbrunn 22 · Zuschauer: 778

698 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht