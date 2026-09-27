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Später Punkt für die Ice Tigers – Straubing siegt nach Penaltyschießen

27. September 20263 Mins read35
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Nürnbergs #37 Tyler Spezia (oben) und Starubings #71 Nick Halloran (unten). Foto: ISPFD
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Nürnberg. (STM) Die Siegesserie der Nürnberg Ice Tigers ist zu Ende.

Vor 5083 Zuschauern sah es lange nach einem Sieg der Straubing Tigers nach sechzig Minuten aus, ehe sich die Ice Tigers mit einem starken Schlussspurt zumindest einen Zähler sicherten. Die Treffer für die Ice Tigers erzielten Dove-McFalls und Karrer.

Es war viel los, rund um die PSD Bank Arena Nürnberg. Aus allen Ländern Europas hatten stolze Hundebesitzer ihre Lieblinge nach Franken gebracht und sorgten so für viel Trubel an einem Sonntagnachmittag, der mit seinen Temperaturen eher an einen Tag im Sommer erinnerte. Dass über weite Strecken um die Arena mehr los war als in der Arena selbst, war der Verdienst der Straubing Tigers, die den Tabellenführer überhaupt nicht ins Spiel kommen ließen.

Aber auch das Team von Mitch O´Keefe tat seinen Teil dazu. Erstmals in dieser Saison war es ein fader Auftritt der Ice Tigers, die kaum Zeit in der offensiven Zone hatten und kaum zu Torchancen kamen. Einzig Niklas Treutle konnte an seine Form der ersten Spiele anknüpfen und hielt sein Team lange im Spiel.

Schon am Freitag in Frankfurt war es der gebürtige Nürnberger, der die Löwen Frankfurt entnervte. Spätestens nach dem Treffer zum 1-2 war Frankfurt das dominante Team, aber was die Frankfurter auch versuchten, Niklas Treutle hatte die bessere Antwort. So brachten die Ice Tigers den knappen Sieg über die Zeit. Mit vier Siegen in Folge sollte heute gegen die Straubing Tigers der nächste Dreier eingefahren werden.

Straubing war von Beginn an da, Brandt (3.) und Madden (10.) hatten erste Chancen für die Gäste, die dann in doppelter Überzahl in Führung gingen. Loibl nahm Treutle die Sicht, und Tyler Madden traf gekonnt ins lange Eck (16.). Von den Ice Tigers kam offensiv im ersten Drittel kaum etwas, Evan Barratt hatte noch die beste Chance auf den Ausgleich (17.):

Auch im Mitteldrittel hatten die Nürnberger erhebliche Problem, für Gefahr vor dem Tor der Gäste zu sorgen. Straubing verteidigte geschickt, den Ice Tigers fehlte aber auch der Zug zum Tor, phasenweise war das Offensivspiel der Ice Tigers auch zu kompliziert. Straubing setzte immer wieder offensive Nadelstiche. Green verzog völlig frei im Slot (25.), ehe Skyler McKenzie einen Konter zum 0-2 nutzte. Mit viel Geschwindigkeit zog er vors Tor und schon den Puck gekonnt flach ein (34.). Bei einem erneuten Konter vergab Varejcka die Vorentscheidung (38.).

„Wir hatten heute keinen guten Start, das waren zu viele individuelle Fehler, wir waren läuferisch nicht gut genug gegen einen Gegner, der sehr gut eingestellt war und ab der ersten Sekunde bereit war“, so Mitch O´Keefe.

Auch im letzten Drittel taten sich die Ice Tigers offensiv sehr schwer, erst im Powerplay hatte Meireles die Chance zum Anschlusstreffer (48.). Straubing spielte weiterhin clever, verteidigte energisch und lauerte auf den entscheidenden Konter. Wenigstens funktionierte das Powerplay der Ice Tigers. Nach einem feinem Querpass von Thomas Heigl war es Dove-McFalls, der Skarek zum 1-2 überwinden konnte (56.).

Endlich war Leben in der Arena, und auch die Ice Tigers waren auf einmal wie ausgewechselt. O`Keefe nahm den starken Treutle vom Eis und mit einem sechsten Feldspieler gelang den Ice Tigers der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Situation vor Skarek konnte Julius Karrer aus nächster Distanz ausgleichen (58.). Fünf starke Minuten genügten den Ice Tigers, um sich zumindest einen Punkt zu sichern.

„Wir wussten, gegen wen es heute geht. Wir sind sehr viel Schlittschuh gelaufen und haben es gut verstanden, mit dem Druck der Ice Tigers umzugehen. Auch im dritten Drittel ist uns das sehr gut gelungen, aber der Anschlusstreffer kurz vor Ablauf der Strafzeit hat uns weh getan“, so Craig Woodcroft.

In der Verlängerung hatte Evan Barratt zweimal die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, einmal verzog er, beim zweiten Mal brachte Skarek gerade noch die Fanghand an den Puck. So ging das Spiel ins Penaltyschießen. Dort beendete Joseph Duszak die Siegessserie der Ice Tigers.

„Penaltyschießen ist am Ende Glückssache, heute hatten wir das bessere Ende für uns“ so ein zufriedener Craig Woodcroft. Mitch O`Keefe hingegen freute sich zwar über den spät erkämpften Punkt, war aber insgesamt nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Es geht darum, zu Hause über das komplette Spiel konstant zu sein, das waren wir heute nicht. So freue mich zwar über den Punkt, aber wir müssen zu Hause definitiv besser spielen“.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel


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