Spitzenspiel im Messestadion: Hockey Tigers empfangen Heilbronn

Dornbirn. (PM HC Tigers) Am Sonntag um 17:30 Uhr wartet bereits das nächste große Oberliga-Highlight.

Mit den Heilbronner Falken gastiert ein weiterer namhafter Gegner in Dornbirn – und auch tabellarisch hat die Partie einiges zu bieten: Platz drei gegen Platz vier, beide Teams halten aktuell bei zehn Punkten und befinden sich damit unmittelbar hinter dem Spitzenduo mit jeweils zwölf Zählern.

Die Tigers gehen mit Rückenwind in die Begegnung. Zwar musste sich die Mannschaft am Freitag in Füssen nach Penaltyschießen mit 4:5 geschlagen geben, dennoch hielt die Serie an Punktezuwächsen auswärts. Auch Heilbronn kommt mit Selbstvertrauen nach Dornbirn. Am Freitag feierten die Falken einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen die Höchstadt Alligators und bestätigten damit ihren starken Saisonstart.

Für Luis Ludin wird die Begegnung eine ganz besondere. Der Tigers-Stürmer stand in den letzten beiden Spielzeiten in Heilbronn unter Vertrag und kennt Standort, Stadionumfeld und viele Personen rund um die Falken bestens.

Eine interessante statistische Besonderheit bringt Heilbronn mit nach Dornbirn. Die Falken verfügen aktuell über das beste Penalty Killing der Oberliga Süd und sind in Unterzahl bislang äußerst schwer zu knacken. Bei den Strafminuten selbst sind sie auch sehr diszipliniert. Ganz anders sieht es im eigenen Überzahlspiel aus. Mit einer Erfolgsquote von derzeit nur rund 7,7 Prozent stellt Heilbronn aktuell das schwächste Powerplay der Liga.

Für die Tigers heißt das: Strafen möglichst vermeiden – und auf der anderen Seite eigene Überzahlsituationen konsequent nutzen. Gerade gegen ein so starkes Unterzahlteam dürfte das allerdings alles andere als einfach werden.

Auch auf den Rängen darf wieder mit ordentlich Stimmung gerechnet werden. Aus Heilbronn haben sich etwa 150 Gästefans angekündigt. Schon gegen Selb und Lindau hat sich gezeigt, welchen zusätzlichen Reiz volle Gästeblöcke in dieser neuen Liga mitbringen. Umso wichtiger wird erneut die Unterstützung der heimischen Fans. Nach dem emotionalen Auftaktsieg gegen Selb und dem ersten Bodensee-Derby wartet nun der nächste große Eishockeyabend im Messestadion.

HC Tigers – Heilbronner EC Falken

Sonntag, 4. Oktober 2026 | 17:30 Uhr

Messestadion Dornbirn

726 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht