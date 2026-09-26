Starbulls schlagen sich im Derby selbst

Rosenheim. (PM Starbulls) Auch im dritten Saisonspiel der DEL2 gingen die Starbulls Rosenheim leer aus.

Im Derby beim EV Landshut unterlagen die Grün-Weißen am Freitagabend mit 1:2, obwohl sie in keiner Phase der spannenden und hart umkämpften Partie das schlechtere Team waren. Die Starbulls mussten zwei ärgerliche Gegentore jeweils zu Beginn des ersten und letzten Drittels schlucken, den zwischenzeitlichen Rosenheimer Ausgleichstreffer erzielte Fabian Dietz.

Von Beginn an entwickelte sich in der mit 4.448 Zuschauern ausverkauften VR-Bank Landshut Arena das erwartete intensive und umkämpfte Derby. Die Starbulls, bei denen die vor der Partie fraglichen Lukas Laub und Lars Bosecker mit dabei waren, kamen in den Genuss eines frühen Überzahlspiels und hatten durch Lewis Zerter-Gossage eine große Chance, in Führung zu gehen. Mit Ablauf der Landshuter Strafzeit stand es aber plötzlich 1:0 für die Gastgeber. David Elsner wurde von der Strafbank kommend von Jakob Mayenschein bedient, fuhr alleine auf das Rosenheimer Tor zu und legte den Puck an Christopher Kolarz vorbei über die Linie (3.).

Die Starbulls konnten an diesem Abend keine ihrer vier Powerplaysituationen nutzen, ihre insgesamt vier Unterzahlminuten überstanden sie schadlos. Im ersten Drittel hatten die Gastgeber zwar leichte Vorteile, aber kein Chancenplus. In den Anfangsmomenten des zweiten Abschnitts präsentierten sich die Grün-Weißen zunächst etwas indisponiert, rissen das Spiel dann aber mehr und mehr an sich und wurden für ihre Bemühungen belohnt. Fabian Dietz versenkte einen feinen Querpass von Scott Feser, der Übersicht bewies und Landshuts Verteidiger Martin Has ins Leere rutschen ließ – 1:1 (35.).

Trotz klarem Oberwasser in der Schlussphase des zweiten Drittels präsentierten sich die Starbulls in den Anfangsmomenten des Schlussabschnitts fahrig. Eine Rosenheimer Fehlerkette machte den erneuten Landshuter Führungstreffer möglich: Einem Scheibenverlust an der gegnerischen blauen Linie folgte ein indisponierter Backcheck, sodass Andreas Schwarz den Puck aus der Rundung aufs Tor bringen konnte. Torwart Kolarz ließ den Schuss prallen, seine Vorderleute antizipierten nicht bzw. reagierten zu spät und Schwarz kam selbst zum Nachschuss. Diesen konnte Kolarz noch parieren, aber der nicht angegangene Jakob Mayenschein drückte zum 2:1 ein; gerade 40 Sekunden waren gespielt.

Die Starbulls versuchten anschließend alles, um ein zweites Mal zurückzukommen. Jordan Taupert hatte nach Querpass von Zerter-Gossage das 2:2 auf dem Schläger, aber Stephan Lukes kratzte das Ding noch von der Linie (44.). Der Landshuter Goalie glänzte bereits im zweiten Spielabschnitt mit zahlreichen Reflexen und Paraden und wurde schließlich zum unumstrittenen Matchwinner der Niederbayern. Er sorgte dafür, dass trotz vieler weiterer guter Rosenheimer Torchancen der EVL-Kasten wie vernagelt schien – auch, als es die Grün-Weißen in den letzten Spielmomenten ohne Torwart und mit sechs Feldspielern versuchten.

„Es war ein heiß umkämpftes Spiel, das haben wir erwartet und gekriegt. Wir hatten genug Chancen, um zu gewinnen. Beide Torhüter waren gut, aber der Landshuter Torwart war bester Spieler auf dem Eis. Die Jungs haben alles versucht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Resultat zu akzeptieren“, fasste Starbulls-Headcoach Jari Pasanen eine Partie zusammen, in der sich seine Mannschaft durch zwei gravierende Unachtsamkeiten die beiden Gegentore und damit die Niederlage selbst zuzuschreiben haben.

Sonderlob zollte Pasanen dem stark spielenden Lukas Laub und den Rosenheimer Fans: „Hut ab vor Lukas Laub. Er war lange raus und hat uns überrascht, dass er signalisiert hat ‚ich spiele‘. Wie er geradelt hat und auch mit der Scheibe gute Entscheidungen getroffen hat – Respekt! Und Riesendank an unsere Fans und für die tolle Stimmung. Wenn wir so gespielt hätten, wie sie uns angefeuert haben, hätten wir sicherlich im Bus etwas mitzunehmen.“

Am Sonntag sollen endlich Punkte her. Dann sind die Bietigheim Steelers, am Freitagabend klarer 7:3-Gewinner gegen Weiden – an der Mangfall zu Gast. Spielbeginn in der SPIE Arena ist um 17 Uhr (Eintrittskarten online: www.starbulls.de/tickets).

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