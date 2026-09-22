Stolz auf 70 Jahre: EVF feiert Saisoneröffnungsfest

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der EV Fürstenfeldbruck hat am Wochenende mit rund 250 Gästen sein Saisoneröffnungsfest im Eisstadion der Amperoase gefeiert.

Für gute Stimmung sorgten dabei auch die ersten Ergebnisse der neuen Saison: Die Erste Mannschaft von Trainer Philipp Steidle gewann am Freitagabend ihr Testspiel beim Landesliga-Konkurrenten SC Forst mit 4:3 nach Penaltyschießen. Die Brucker U9 kam als Turniersieger von einem Vorbereitungsturnier beim EV Königsbrunn zum Fest.

Die Mannschaften

EVF-Präsident Markus Pasterny stellte die Teams vor: Die Erste Mannschaft spielt in der kommenden Saison erneut in der Landesliga. Als Verstärkungen für den Kader stehen Yevhenii Yatsenko und Dmitri Metelkow fest (ausführliche Vorstellung folgt in Kürze). Die 1b des EVF spielt in der Gruppe C der Bezirksliga. Außerdem tritt der EVF mit Nachwuchsmannschaften in den sechs Altersklassen von der U9 bis zur U20 an. Außerhalb eines Liga-Spielbetriebs trainiert die U7 (bis Jahrgang 2020) und in der offenen Laufschule können Kinder ab 4 Jahren Woche für Woche Schlittschuhlaufen lernen. Ehemalige Liga-Spieler des EVF sowie engagierte Unterstützer des Vereins haben sich in drei Hobbymannschaften organisiert.

70 Jahre Eishockey

70 Jahre alt ist der Verein in diesem Jahr geworden. Das Fest des EVF am Samstag wurde zum Treffen gleich mehrerer Generationen: Von Arthur Weishaupt, der 1956 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehörte, über Trainer, Betreuer, Helfer und Vorstandsmitglieder von denen viele selbst einst das Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen beim EVF gelernt haben, bis zu denen die jetzt vom Nachwuchs bis zur Ersten Mannschaft in Fürstenfeldbruck aufs Eis gehen. „Ein Verein lebt von Menschen. Deshalb möchte ich heute Danke sagen“, sagte Pasterny in Richtung der vielen Ehrenamtlichen des Vereins. Er bedankte sich außerdem beim langjährigen Hauptsponsor „König Ludwig Schloßbrauerei Kaltenberg“ sowie bei allen weiteren Sponsoren, Förderern und Unterstützern des EVF.

Für die kommende Jahre will der EVF seiner Linie treu bleiben, im eigenen Nachwuchs Spieler für seine Erste und Zweite Mannschaft zu entwickeln. Größtes Anliegen des Vereins bleibt in diesem Zusammenhang eine witterungsunabhängige Eisstätte, in der verlässlich trainiert und gespielt werden kann.

Zweiter Testspielsieg am Festwochenende

Für den musikalischen Rahmen des Festes sorgten in diesem Jahr die siebenköpfige Band „Die Favoriten“. Ein Kuchenbuffet stellten die Nachwuchsmannschaften und Sirtl’s Grillspezialitäten versorgte die Gäste mit Kässpatzen und Fleisch vom Grill. Für die kleinen Gäste war ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unterstützung dafür gab es vom „Kurz mal helfen eV.“ Für die Erste Mannschaft war auch der Sonntag nach dem Saisoneröffnungsfest ein Testspieltag und die Mannschaft sorgte für einen fröhlichen Abschluss des Festwochenendes: Beim Bezirksligisten ESV Gebensbach siegte das Team klar mit 11:1.

684 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht