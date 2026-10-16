TEV: Voller Fokus aufs Derby

Miesbach. (PM TEV) Nach zwei Siegen in Folge will der TEV Miesbach am Sonntag vor heimischem Publikum nachlegen.

Mit dem ESC Geretsried wartet allerdings ein offensivstarker Gegner auf die Mannschaft von Trainer Dusan Frosch.

Am Sonntag um 18 Uhr empfängt der TEV Miesbach in der heimischen HofEis-Arena die River Rats des ESC Geretsried. Die Miesbacher gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie, schließlich konnten sie zuletzt zwei Siege in Folge einfahren. Nach dem 7:4-Heimerfolg gegen die Peißenberg Miners legte der TEV am vergangenen Sonntag mit einem überzeugenden 6:3-Auswärtssieg beim damaligen Spitzenreiter EHC Waldkraiburg nach.

Am Freitag, den 16. Oktober, ist der TEV spielfrei. Die Partie gegen die Dingolfing Isar Rats wurde bereits bei der Spielplangestaltung umterminiert, da die Dingolfinger aufgrund des Umbaus ihrer Halle noch nicht über Eis verfügen. Die Miesbacher können sich somit voll auf das anstehende Heimspiel gegen Geretsried konzentrieren.

Personell kann Trainer Dusan Frosch dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Neben dem langzeitverletzten Andreas Nowak muss lediglich Dennis Reimer passen. Bei Reimer steht eine genaue Diagnose noch aus, weshalb die Dauer seines Ausfalls aktuell noch nicht absehbar ist.

Mit dem ESC Geretsried wartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Kreisstädter. Die River Rats haben in den ersten Saisonspielen ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und aus drei Partien sieben Punkte gesammelt. Dabei erzielten die Geretsrieder bereits 16 Treffer und mussten neun Gegentore hinnehmen. Besonders beim 7:3-Auswärtserfolg gegen den ESC Dorfen zeigte sich die Durchschlagskraft der Mannschaft. Zum Saisonauftakt hatten die River Rats gegen den EHC Königsbrunn mit 4:5 nach Verlängerung knapp das Nachsehen.

Der TEV hat seinerseits in den vergangenen beiden Begegnungen gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Beim 7:4 gegen Peißenberg bewiesen die Miesbacher nach einem zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand große Moral und drehten die Partie mit fünf Treffern in Folge. Am Sonntag beim EHC Waldkraiburg präsentierte sich die Mannschaft dann auch auswärts treffsicher und setzte mit dem 6:3-Erfolg beim Spitzenreiter ein weiteres Ausrufezeichen.

Diese beiden Siege dürften dem TEV zusätzlichen Rückenwind für die kommende Aufgabe geben. Gleichzeitig wird es gegen die offensivstarken Gäste darauf ankommen, defensiv konzentriert zu arbeiten und den Geretsriedern möglichst wenig Raum zu lassen. Mit 16 Toren aus drei Spielen verfügen die River Rats über genügend Durchschlagskraft, um jede Nachlässigkeit zu bestrafen.

Mit dem jüngsten Auswärtssieg in Waldkraiburg hat der TEV seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Vor heimischem Publikum wollen die Miesbacher nun den positiven Lauf fortsetzen und die nächsten wichtigen Punkte einfahren.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Bayernliga-Duell zweier offensivstarker Mannschaften freuen. Gelingt es dem TEV, an die Leistungen der vergangenen beiden Spiele anzuknüpfen und gleichzeitig defensiv stabil aufzutreten, stehen die Chancen gut, die Erfolgsserie weiter auszubauen.

Spielbeginn ist am Sonntag um 18 Uhr in der HofEis-Arena in Miesbach. Der TEV freut sich auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen!

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