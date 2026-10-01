Tigers gastieren beim EV Füssen

Dornbirn. (PM HC Tigers) Nach dem überzeugenden 8:3-Erfolg in Passau geht es für die HC Tigers bereits am Freitag mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter.

Um 19:30 Uhr wartet am deutschen Bundesstützpunkt der EV Füssen – aktuell Tabellenachter der Oberliga Süd.

Füssen hält nach vier Spielen bei sechs Punkten und damit bei einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen. Die Tigers reisen mit neun Punkten aus vier Partien ins Allgäu und wollen dort den positiven Schwung aus Passau mitnehmen. Ganz unbekannt ist der Gegner natürlich nicht. Bereits in der Vorbereitung trafen beide Mannschaften im Messestadion aufeinander. Damals entwickelte sich ein enges und temporeiches Duell, das Füssen erst im Penaltyschießen mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Entsprechend dürfen sich die Tigers auch diesmal auf eine intensive Partie einstellen.

Für das Gastspiel in Füssen wird erstmals auch ein Fanbus der Tigers unterwegs sein. Wer sich kurzfristig noch anschließen möchte, hat weiterhin die Möglichkeit, sich per WhatsApp Nachricht an +43 664 4694799 anzumelden. Gerade in einem Auswärtsspiel bei einem traditionsreichen Gegner kann lautstarke Unterstützung von den Rängen den Unterschied machen – und die Mannschaft freut sich über jeden Fan, der den Weg ins Allgäu mitgeht. Wer nicht mitreisen kann, muss dennoch nicht auf das Spiel verzichten: Die Partie wird live auf sprade.tv übertragen.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt danach nicht. Bereits am Sonntag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm – und mit den Heilbronner Falken wartet gleich der nächste namhafte Gegner im Messestadion. Heilbronn liegt aktuell mit sieben Punkten auf Rang fünf der Tabelle und damit nur knapp hinter den Tigers. Damit steht erneut ein intensives Oberliga-Wochenende bevor: erst Füssen auswärts, dann Heilbronn zuhause.

EV Füssen – HC Tigers

Freitag, 2. Oktober 2026 | 19:30 Uhr

Bundesstützpunkt Arena Füssen

Live: BSP Füssen Sparkassen Arena

722 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht