Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd HC Tigers Tigers gastieren beim EV Füssen
HC Tigers

Tigers gastieren beim EV Füssen

1. Oktober 20261 Mins read15
Share
Füssen - HCT - © Vanessa Rosenthal
Share

Dornbirn. (PM HC Tigers) Nach dem überzeugenden 8:3-Erfolg in Passau geht es für die HC Tigers bereits am Freitag mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter.

Um 19:30 Uhr wartet am deutschen Bundesstützpunkt der EV Füssen – aktuell Tabellenachter der Oberliga Süd.

Füssen hält nach vier Spielen bei sechs Punkten und damit bei einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen. Die Tigers reisen mit neun Punkten aus vier Partien ins Allgäu und wollen dort den positiven Schwung aus Passau mitnehmen. Ganz unbekannt ist der Gegner natürlich nicht. Bereits in der Vorbereitung trafen beide Mannschaften im Messestadion aufeinander. Damals entwickelte sich ein enges und temporeiches Duell, das Füssen erst im Penaltyschießen mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Entsprechend dürfen sich die Tigers auch diesmal auf eine intensive Partie einstellen.

Für das Gastspiel in Füssen wird erstmals auch ein Fanbus der Tigers unterwegs sein. Wer sich kurzfristig noch anschließen möchte, hat weiterhin die Möglichkeit, sich per WhatsApp Nachricht an +43 664 4694799 anzumelden. Gerade in einem Auswärtsspiel bei einem traditionsreichen Gegner kann lautstarke Unterstützung von den Rängen den Unterschied machen – und die Mannschaft freut sich über jeden Fan, der den Weg ins Allgäu mitgeht. Wer nicht mitreisen kann, muss dennoch nicht auf das Spiel verzichten: Die Partie wird live auf sprade.tv übertragen.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt danach nicht. Bereits am Sonntag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm – und mit den Heilbronner Falken wartet gleich der nächste namhafte Gegner im Messestadion. Heilbronn liegt aktuell mit sieben Punkten auf Rang fünf der Tabelle und damit nur knapp hinter den Tigers. Damit steht erneut ein intensives Oberliga-Wochenende bevor: erst Füssen auswärts, dann Heilbronn zuhause.

EV Füssen – HC Tigers
Freitag, 2. Oktober 2026 | 19:30 Uhr
Bundesstützpunkt Arena Füssen
Live: BSP Füssen Sparkassen Arena

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

722
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Traditions-Wochenende für die Tölzer Löwen!

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EV Lindau IslandersHC Tigers

Bodensee-Trophy geht vorerst nach Lindau

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Das erste Pflichtspiel-Derby gegen die EV Lindau Islanders...

By26. September 2026
HC Tigers

Hockey Tigers empfangen Lindau zur nächsten großen Heimnacht

Dornbirn. (PM HC Tigers) Nach dem gelungenen Oberliga-Auftakt gegen Selb wartet im...

By24. September 2026
HC TigersStuttgarter EC

Tigers drehen 0:2 zum Auswärtssieg

>Dornbirn. (PM HCT) Was für eine Moral dieser Mannschaft. Die HC Tigers...

By20. September 2026
HC TigersSelber Wölfe

Neuling Hockey Tigers feiert Auftakt nach Maß! Aufopferungsvoll kämpfende Wölfe unterliegen knapp

Dornbirn / Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe traten stark ersatzgeschwächt, aber...

By19. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten