Tigers unterliegen in Kaufbeuren

Dornbirn. (PM HCT) Der ESV Kaufbeuren hat seine Favoritenrolle bestätigt und die HC Tigers am Freitagabend mit 6:1 bezwungen.

Das Ergebnis fiel am Ende zwar deutlich aus, spiegelt den Spielverlauf aber nur bedingt wider. Gerade in den ersten beiden Dritteln hielten die Tigers über weite Strecken gut dagegen, ehe die routinierten Hausherren ihre Qualität im Schlussabschnitt konsequent ausspielten.

Kaufbeuren erwischte den perfekten Start. Bereits nach 1:47 Minuten traf Tomas Schwamberger zur frühen Führung. Lorenz Widhalm hatte das kurze Eck eigentlich gut zugemacht, dennoch fand die Scheibe den Weg zwischen Helm und Gestänge ins Tor. Wenig später jubelten die Joker vermeintlich ein zweites Mal. Nach Videostudium wurde der Treffer allerdings aberkannt, da Andrew Yogan im Torraum stand. So blieb es nach dem ersten Drittel bei einem knappen 1:0.

Auch im Mittelabschnitt war Kaufbeuren spielbestimmend und erhöhte in der 25. Minute durch Jonas Fischer auf 2:0. Die Tigers blieben aber im Spiel und überstanden anschließend eine Unterzahlsituation. Direkt danach kam Luis Ludin von der Strafbank, wurde auf die Reise geschickt und lief alleine auf den Kaufbeurer Torhüter zu. Der Tigers-Stürmer blieb eiskalt und traf in der 34. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf eine Wende währte allerdings nur kurz. Kaufbeuren bekam wenig später das nächste Powerplay – und diesmal war es Andrew Yogan, der in der 35. Minute auf 3:1 stellte.

Im Schlussdrittel bemühten sich die Tigers weiterhin, einen Weg zurück in die Partie zu finden, bekamen aber immer weniger Zugriff auf das Spiel der Hausherren. Kaufbeuren agierte abgeklärt, nutzte seine Möglichkeiten konsequent und entschied die Begegnung endgültig. In der 54. Minute traf Eero Elo sogar in der vielgescholtenen Unterzahl der Joker zum 4:1. Der Finne lief alleine auf Widhalm zu und entschied das direkte Duell für sich. Danach erhöhten Jere Laaksonen und Hannu Tripcke innerhalb weniger Minuten noch auf den 6:1-Endstand.

So setzte sich am Ende der erfahrene DEL2-Absteiger verdient durch. Dennoch darf man den Auftritt der Tigers nicht nur am klaren Resultat messen. Gerade in den ersten 40 Minuten hielt die Mannschaft gut dagegen und zeigte auch nach Rückschlägen Moral. Bemerkenswert war auch die Unterstützung von den Rängen. Die mitgereisten Tigers-Fans machten sich trotz der gewaltigen Heimkulisse von über 2.000 Kaufbeurer Anhängern immer wieder lautstark bemerkbar.

Am Sonntag wartet bereits das nächste Heimspiel. Dann gastiert der EC Peiting im Messestadion, der heute mit einem 4:1 Heimsieg gegen Erding aufhorchen ließ. Gerade nach zwei Niederlagen in Folge bietet sich für die Tigers damit die nächste Gelegenheit, vor eigenem Publikum wieder anzuschreiben.

ESV Kaufbeuren – HC Tigers 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Tor HCT:

2:1 Luis Ludin (33:10/Wernicke, Lipsbergs)

Tore Kaufbeuren:

1:0 Schwamberger (01:47/Pellizzari, Oswald)

2:0 Fischer (24:05/Ribnitzky, Pellizzari)

3:1 Yogan (34:08/PP1/Renner, Blomqvist)

4:1 Elo (53:16/SH1)

5:1 Laaksonen (56:09/Eichinger, Oswald)

6:1 Tripcke (56:58/Fischer, Renner)

Direktes Duell mit Peiting um Platz 6

Nach den beiden schweren Aufgaben gegen Deggendorf und Kaufbeuren wartet am Sonntag um 17:30 Uhr der Abschluss der englischen Woche auf die HC Tigers. Zu Gast im Messestadion ist mit dem EC Peiting der direkte Tabellennachbar – aktuell trennt beide Mannschaften nur ein Punkt. Mit einem Heimsieg könnten die Tigers die Bayern damit wieder hinter sich lassen. Peiting reist dabei mit frischem Selbstvertrauen nach Dornbirn. Nach der deutlichen 2:10-Niederlage in Bad Tölz zeigte die Mannschaft am Freitag die richtige Reaktion und feierte zuhause einen 4:1-Erfolg gegen die Erding Gladiators. Gerade diese Schwankungen zeigen, wie wie schnell sich Kräfteverhältnisse von Spiel zu Spiel verändern können. Für die Tigers geht es nach den Niederlagen gegen zwei der stärksten Mannschaften der Liga vor allem darum, wieder an jene Auftritte anzuknüpfen, die den Saisonstart geprägt haben: konsequente Arbeit über vier Reihen, viel Tempo und eine hohe Intensität vor dem gegnerischen Tor. Besondere Aufmerksamkeit verdient bei den Gästen Carson Brière. Der US-Amerikaner wechselte 2025 vom KHL Sisak nach Peiting und kennt damit die Tigers noch aus seiner Zeit in der Alps Hockey League. In dieser Saison ist er einer der auffälligsten Offensivspieler des ECP und liegt aktuell bei acht Toren und zehn Assists. Damit wartet auf die Tigers-Defensive erneut eine unangenehme Aufgabe. Peiting verfügt über weitere Qualität im Sturm und erzielte bereits 41 Treffer in dieser Spielzeit. Ein Punkt trennt beide Teams. Viel enger kann die Ausgangslage kaum sein – entsprechend wichtig wird jede Scheibe und jeder Zweikampf. HC Tigers – EC Peiting

Sonntag, 18. Oktober 2026 | 17:30 Uhr

Messestadion Dornbirn