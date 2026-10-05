Tölzer-Doppelschlag ebnet Königsbrunn den Weg zum Overtime-Sieg

Königsbrunn. (PM EHC) Das erste Punktspiel bei den River Rats in Geretsried hielt für den EHC Königsbrunn, was im Vorfeld zu erwarten war: eine enge, intensive und körperbetonte Partie. Am Ende setzten sich die Brunnenstädter mit 5:4 nach Verlängerung durch.

Früher Rückstand, schnelle Antwort

Der EHC war nahezu komplett angereist und konnte vier Reihen aufbieten, während die Gastgeber mit drei Reihen antraten. Im Königsbrunner Tor begann Stefan Vajs, Robin Rieger stand als Backup bereit. Den besseren Start erwischte der ESC: Bereits in der zweiten Minute gingen die River Rats mit einem Treffer aus spitzem Winkel mit 1:0 in Führung. Königsbrunn hatte anschließend in Überzahl die Chance auf den Ausgleich, ließ diese Möglichkeit jedoch ungenutzt. In der siebten Minute setzten sich die Brunnenstädter im Angriffsdrittel fest und erspielten sich mehrere gute Chancen, blieben aber ohne Ertrag. In der zehnten Minute mussten gleich zwei Geretsrieder auf die Strafbank – diesmal nutzte der EHC seine Gelegenheit konsequent. Nach nur 13 Sekunden traf Kapitän Tim Bullnheimer zum 1:1. Königsbrunn blieb in Überzahl, leistete sich bei einem Wechsel jedoch einen schweren Fehler, den die River Rats in Unterzahl eiskalt zum 2:1 ausnutzten. Der EHC hatte danach mehr Spielanteile und setzte die Hausherren unter Druck, agierte vor dem Tor aber zu ineffizient. In der 19. Minute verhinderte der Pfosten den Ausgleich, ehe es erstmals in die Pause ging.

Tölzer dreht die Partie mit einem Doppelschlag

Nach Wiederbeginn zeigte Geretsried ein anderes Gesicht und übernahm zunächst die Initiative. Von Königsbrunn kam in dieser Phase zu wenig, zudem verpasste der EHC eine gute Gelegenheit vor dem leeren Tor. Eine doppelte Unterzahlsituation überstanden die Brunnenstädter zwar schadlos, dennoch wirkte die Mannschaft, als sei sie gedanklich noch in der Kabine. In der 27. Minute nutzte Peter Brückner eine unübersichtliche Situation vor dem Tor zum 2:2. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nur vier Minuten auf sich warten: In Überzahl traf der Lette Gunārs Skvorcovs zum 3:2, Königsbrunn lag damit zum dritten Mal zurück. Die Partie blieb hart umkämpft, den nächsten Treffer erzielten jedoch die Brunnenstädter. Bei angezeigter Strafe gegen die River Rats hämmerte Steffen Tölzer in der 39. Minute die Scheibe per Direktabnahme zum erneuten Ausgleich ins Tor. Der frühere Rekordspieler der Panther legte nur Sekunden später nach und verwandelte erneut per One-Timer zur 4:3-Führung für Königsbrunn.

Overtime-Krimi mit dem besseren Ende für den EHC

Auch im dritten Drittel blieb die Begegnung zerfahren und von zahlreichen Strafzeiten geprägt. In der 44. Minute erhielt ein Spieler der Hausherren eine Spieldauerstrafe, wodurch der EHC fünf Minuten lang die Chance hatte, die Partie vorzuentscheiden. Doch Königsbrunn konnte die lange Überzahl nicht nutzen; die River Rats verteidigten entschlossen und mit großem Einsatz. Anschließend durfte Geretsried selbst in Überzahl ran, beinahe gelang dem EHC dabei sogar ein Treffer in Unterzahl. Insgesamt fehlte den Brunnenstädtern an diesem Abend jedoch die Effizienz. Zudem präsentierte sich ESC-Torhüter Sertl in starker Form und entschärfte zahlreiche gute Möglichkeiten. In der 53. Minute nutzten die Gastgeber schließlich ein weiteres Überzahlspiel zum 4:4-Ausgleich. Der EHC hatte danach noch eine große Chance, ließ diese aber ebenso aus wie ein weiteres Powerplay. Nach 60 Minuten stand es 4:4, die Entscheidung musste in der Overtime fallen. Dort hatte Königsbrunn bei Drei gegen Drei das bessere Ende für sich: Niklas Länger traf nach Zuspiel von Kevin Hu zum 5:4-Siegtreffer.

Helling sieht trotz Sieg noch viel Arbeit

Am Ende gewannen die Brunnenstädter mit etwas Glück, vor allem aber mit viel Willen und dem Glauben an die eigene Stärke. Coach Maxi Helling freute sich über die ersten Punkte, sah aber zugleich noch deutlichen Verbesserungsbedarf:

„Wir haben heute unsere Geschwindigkeit nicht aufs Eis gebracht, auch die Passqualität ließ zu wünschen übrig. Es hat noch an vielen Ecken gefehlt. Im Powerplay haben wir überhaupt nicht gezündet, außer beim ersten Tor in doppelter Überzahl. Das war sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir haben heute zumindest gewonnen. Es bleibt noch viel Arbeit für uns. Die Unterstützung unserer mitgereisten Fans war jedenfalls großartig.“

Statistik:

Tore: 1:0 Hochstraßer (Hölzl, Egle) (2.), 1:1 Bullnheimer (Sternheimer, Weißenhorn) (10.), 2:1 Hüsken (Reiter) (11.), 2:2 Brückner (Rodrigues, Seidel) (27.), 3:2 Skvorcovs (Egle) (31.), 3:3 Tölzer (Baader, Bullnheimer) (39.), 3:4 Tölzer (40.), 4:4 Huber (Egle, Heininger) (53.), 4:5 Länger (Hu, Maylan) (62. OT)

Strafminuten: ESC Geretsried 43 EHC Königsbrunn 20 Zuschauer: 607

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