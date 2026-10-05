Tölzer Löwen klettern an Tabellenspitze!

Bad Tölz. (PM Löwen) Nach dem überzeugenden Sieg im Oberlandderby am Freitag legen die Tölzer Löwen am Sonntag in der heimischen Hacker-Pschorr Arena nach und besiegen den EV Füssen vor 1487 Zuschauern mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Aufgrund der gleichzeitigen Niederlage des Deggendorfer SC klettern die Buam damit an die Tabellenspitze!

Das erste Drittel begann mit einer doppelten Überzahl für Bad Tölz, die sie trotz zahlreicher Schüsse nicht nutzen konnten. Zwei eigene Strafzeiten brachten dann die Gäste ins Spiel und auf die Anzeigetafel. Der Füssener Neuzugang Nicolas Cornett brachte dem EVF im Nachschuss die Führung (5.). Die Allgäuer blieben in der Folge in erster Linie über schnelle Angriffe gefährlich, denen die Löwen harte Checks entgegensetzten. Die ganz großen Chancen blieben bei gleicher Mannschaftsstärke aus. Erst mit der nächsten Strafzeit, zwei plus zwei Minuten wegen hohen Stocks, wurde es kurz vor der Drittelpause nochmal gefährlich. ECT-Topscorer Michael Keränen gelang nach einer schnellen Kombination über Julian Lautenschlager und Yannick Wenzel der Ausgleich (20.).

Auch der zweite Treffer der Löwen an diesem Abend sollte in Überzahl fallen: Julian Lautenschlager bekam diesmal den Pass von Keränen und brachte die Buam in Führung (21.). Direkt danach rettete Benedikt Hötzinger gegen Keränen erneut in höchster Not. Sein Gegenüber, Enrico Salvarani, hatte ebenfalls einiges zu tun. Vor allem im Powerplay zeigte sich Füssen stark. Die Tölzer blockten viele Schüsse ab und überstanden so die zwei Minuten unbeschadet. In den letzten Minuten des zweiten Drittels rissen die Löwen das Spiel mehr an sich. Ohne weitere Treffer ging es in die Pause.

Unter Zugzwang machte das Team von Daniel Jun nochmal ordentlich Druck. Immer wieder wurde Salvarani geprüft, der Tölzer Keeper beließ es an diesem Abend aber bei lediglich einem Gegentreffer. Mit fortschreitender Zeit bekamen die Löwen wieder mehr Spielanteile, doch wirklich zwingend wurde es selten. Beide Teams kämpften um jeden Zentimeter Eis: die Füssener um den Ausgleich, die Löwen um die Entscheidung. Zwei Minuten vor dem Ende nahm Jun seine Auszeit und gab letzte taktische Anweisungen an seine Topspieler. Mit einem Mann mehr kam der EVF dem Ausgleich nochmal gefährlich nah, doch schlussendlich behielten die Tölzer Löwen in der Hacker-Pschorr Arena die Oberhand.

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