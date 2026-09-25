Tölzer Löwen: Shorthander bringt Auswärtssieg!

Bad Tölz. (PM Löwen) Lange fielen am Freitagabend im Heilbronner Eisstadion keine Tore, ehe die Gastgeber die Führung erzielen konnten.

Dank vier Treffern in den Schlussminuten setzten sich letztendlich doch die Tölzer Löwen vor 1680 Zuschauern mit 1:4 (0:0, 0:0, 1:4) durch und holten sich die ersten drei Auswärtspunkte.

Das Abtasten wurde kollektiv übersprungen und die Buam waren direkt zu einhundert Prozent gefordert. Viel Körpereinsatz und vorwiegend kurze Sequenzen im Angriffsdrittel prägten die ersten zwanzig Minuten. Eine clevere Strafzeit brachte den Gastgebern das erste Powerplay der Partie. Nachdem Bad Tölz diese zwei Minuten überstanden hatte, wurde das Team von Axel Kammerer stärker und konnte Florian Mnich im Falken-Tor fordern. Die letzten beiden Minuten gehörten nochmal den Heilbronnern, doch auch Matthias Bittner hielt seinen Kasten sauber.

Der Tölzer Keeper war auch im zweiten Drittel direkt gefordert, da Michael Keränen wegen eines hohen Stocks für zwei plus zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde. Er hielt alles und gab seinen Kollegen so die Möglichkeit, im eigenen Powerplay um die Führung zu kämpfen. Die Löwen feuerten aus allen Lagen, doch auch Mnich hatte einen guten Tag erwischt. Dementsprechend blieb es beim 0:0.

Im letzten Abschnitt wurde es konkreter. Immer wieder wurde es knapp und tatsächlich gelang den Hausherren mit einem Nachschuss das Tor zur Führung. Leon Bauhof stand zur richtigen Zeit am richtigen Ort (46.). Die Buam legten in der Folge einen Gang zu und spielten noch offensiver als zuvor. Yannick Wenzel gelang kurz darauf der wohlverdiente Ausgleich aus dem Slot (50.). Ein Powerplay für Heilbronn ließ zunächst böses ahnen, doch Topi Piipponen fing in der neutralen Zone einen Pass ab und brachte die Buam mit der Rückhand in Unterzahl in Führung (52.). Die letzten fünf Minuten, die Uhr tickte freilich für die Löwen, startete Bad Tölz in Überzahl. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Falken in der Saison keinen Unterzahltreffer hinnehmen müssen, doch dann schlug Nicolas Sauer zu. Perfekt bedient von Alex Grossrubatscher und Sandro Schönberger setzte der Torjäger den Puck an den Innenpfosten (55.). Mit dem Schuss ins leere Tor sorgte Julian Lautenschlager in der Schlussminute für den Endstand (60.).

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