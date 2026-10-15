Top Teams warten auf die Sharks

Kempten. (PM ESC) Gute Leistungen haben die Cracks der Allgäuer in den ersten drei Begegnungen der Bayernliga schon gezeigt.

Gefehlt hatte es dabei aber auch an der Konstanz. Sowohl bei den Auswärtsspielen in Amberg wie auch in Peißenberg spielte man zwei starke Drittel, hatte jeweils eine Führung in der Hinterhand, um dann doch am Ende mit leeren Händen dazustehen. Vor allem die elf Schlussminuten mit fünf Gegentoren bei den Miners stießen nicht nur Trainer Sven Curmann sauer auf. Eine harte Trainingswoche hatte er seinen Spielern bereits unmittelbar nach Spielende angekündigt. Ob die Trainingseinheiten gefruchtet haben gilt es nun am bevorstehenden Wochenende zu beweisen. Mit dem Tabellenführer aus Geretsried und dem vierten aus Waldkraiburg stehen den Sharks zwei Teams gegenüber die stark in die Saison gestartet sind. Vor allem die River Rats überraschen bis jetzt mit top Leistungen. Am Freitag um 19.30 gibt es nun die Gelegenheit beim Tabellenführer zu zeigen dass man das eigene Spiel auch über 60 Minuten durchbringen kann und wichtige Punkte mitnehmen um nicht bereits frühzeitig den Anschluss nach oben zu verlieren.

Am Sonntag um 17.30 empfängt man dann in der heimischen Dewart Arena den EHC Waldkraiburg. Die Löwen waren in den letzten Jahren schon immer ein unbequemer Gegner der dem ESC alles abverlangen wird.

Spätestens am Sonntagabend dürften dann viele schlauer sein und sehen in welche Richtung es für die Sharks gehen kann. Die Erwartungen sind klar, Siege und Punkte zählen für die Curmann Truppe.

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