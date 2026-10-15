Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga ESC Kempten Top Teams warten auf die Sharks
ESC Kempten

Top Teams warten auf die Sharks

Wohin geht der Weg des ESC Kempten?

15. Oktober 20261 Mins read32
Share
ESC Kempten Logo
Share

Kempten. (PM ESC) Gute Leistungen haben die Cracks der Allgäuer in den ersten drei Begegnungen der Bayernliga schon gezeigt.

Gefehlt hatte es dabei aber auch an der Konstanz. Sowohl bei den Auswärtsspielen in Amberg wie auch in Peißenberg spielte man zwei starke Drittel, hatte jeweils eine Führung in der Hinterhand, um dann doch am Ende mit leeren Händen dazustehen. Vor allem die elf Schlussminuten mit fünf Gegentoren bei den Miners stießen nicht nur Trainer Sven Curmann sauer auf. Eine harte Trainingswoche hatte er seinen Spielern bereits unmittelbar nach Spielende angekündigt. Ob die Trainingseinheiten gefruchtet haben gilt es nun am bevorstehenden Wochenende zu beweisen. Mit dem Tabellenführer aus Geretsried und dem vierten aus Waldkraiburg stehen den Sharks zwei Teams gegenüber die stark in die Saison gestartet sind. Vor allem die River Rats überraschen bis jetzt mit top Leistungen. Am Freitag um 19.30 gibt es nun die Gelegenheit beim Tabellenführer zu zeigen dass man das eigene Spiel auch über 60 Minuten durchbringen kann und wichtige Punkte mitnehmen um nicht bereits frühzeitig den Anschluss nach oben zu verlieren.

Am Sonntag um 17.30 empfängt man dann in der heimischen Dewart Arena den EHC Waldkraiburg. Die Löwen waren in den letzten Jahren schon immer ein unbequemer Gegner der dem ESC alles abverlangen wird.

Spätestens am Sonntagabend dürften dann viele schlauer sein und sehen in welche Richtung es für die Sharks gehen kann. Die Erwartungen sind klar, Siege und Punkte zählen für die Curmann Truppe.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

754
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post ÖEHV-Geschäfts­führer Alexander Helwig: "Die Menschen wollen Eishockey"

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESC Kempten Logo
EHC KlosterseeESC Kempten

Der Kapitän geht voran: Mauro Seider schießt die Sharks zum last Minute Sieg

Kempten. (PM ESC) Es war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Verläufen welches...

By12. Oktober 2026
ESC Kempten Logo
ESC Kempten

Sharks: Große Aufgaben vor der Brust

Kempten. (PM ESC) Auch wenn Sven Curmann bei der Partie am vergangenen...

By8. Oktober 2026
ESC Kempten Logo
ERSC AmbergESC Kempten

Vogelwild in der Oberpfalz: Spektakulärer Saisonauftakt der Sharks, aber ohne Happy End

Kempten. (PM ESC) Das erste Spiel der neuen Bayernligasaison war auch das...

By5. Oktober 2026
EHC KönigsbrunnERC LechbruckESC KemptenESC Riverrats GeretsriedESV BuchloeLöwen WaldkraiburgSC ForstTSV TrostbergVfE Ulm/Neu-Ulm

Bayerische Klubs in der heißen Phase der Vorbereitung: Sharks mit zwei Niederlagen – Buchloe und Waldkraiburg tanken Selbstvertrauen – Nature Boyz schlagen die Brucker

München. (EM) Auch die bayerischen Amateurklubs befinden sich in der Endphase der...

By28. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten