Traditions-Wochenende für die Tölzer Löwen!

Bad Tölz. (PM Löwen) Sage und schreibe 28 Deutsche Meistertitel treffen am kommenden Wochenende aufeinander.

Den Anfang machen die Tölzer Löwen (zwei Titel) beim SC Riessersee (zehn Titel) am Freitag um 19:30 Uhr. Zwei Tage später empfangen die Buam den EV Füssen (sechzehn Titel) um 18 Uhr zum Heimspiel in der Hacker-Pschorr Arena!

Die Werdenfelser haben einen soliden Start in die neue Saison hingelegt und waren zwischenzeitlich sogar Tabellenführer. Nach einem zähen Sommer scheint Neu-Geschäftsführer Michael Kreitl die Lage stabilisiert und einen konkurrenzfähigen Kader auf dem Eis zu haben. Als Leistungsträger kristallisieren sich Robin Soudek, aber auch Neuzugang Max Spöttel und der erst 18-jährige Luis Becker heraus. Spöttel zeigt sich momentan für vier der acht Saisontreffer der Garmischer verantwortlich. Becker, der per Förderlizenz des EHC Red Bull München für Blau-Weiß aufläuft, war bislang an fünf Treffern beteiligt und ist damit Crashmate-Topscorer des Teams von Coach Leif Carlson.

Löwentrainer Axel Kammerer misst dem Saisonverlauf bei einem Derby jedoch eine untergeordnete Rolle zu: „Es ist völlig egal, wie du bislang performt hast, beim Derby starten wir immer bei null. Auch letzte Saison war es stets hart umkämpft. Wir müssen vollen Einsatz bringen, unsere Struktur beibehalten und dürfen uns nicht zu sehr mitreißen lassen. Wir wollen kompakt stehen und ein gutes Umschaltspiel an den Tag legen.“

Zwei Tage später duellieren sich die Tölzer Löwen mit dem nächsten Traditionsverein: dem EV Füssen. Die Allgäuer mussten kürzlich den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän und Torjäger Julian Straub verkraften und haben mit Nicolas Cornett zeitnah einen Ersatz vorstellen können. Damit ist das Team von Daniel Jun gut aufgestellt, wie Kammerer erklärt: „Es ist eine osteuropäisch geprägte Mannschaft, die sehr strukturiertes Eishockey spielen kann. Sie haben ein gefährliches Powerplay und gute Techniker. Trotzdem sollten wir insbesondere daheim auf uns schauen und dem Gegner keinen Raum zur Entfaltung bieten.“ Ein Wiedersehen wird es derweil mit dem Ex-Löwen und amtierenden Verteidiger des Jahres Karel Klikorka geben, der mittlerweile für den EVF auf Punktejagd geht. Spielbeginn in der Hacker-Pschorr Arena ist um 18 Uhr, noch sind die Löwen daheim ungeschlagen.

In der LöwenLounge freuen wir uns diesmal auf Justin Braun, der nach dem Spiel zusammen mit Fabian Schlager auf seine illustre Karriere in NHL und DEL zurückschauen wird.

722 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht