Transfer: Saale Bulls Halle stellen sich in der Offensive noch breiter auf

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Nikita Knaus, der mit einer Förderlizenz von Zweitligist Weißwasser ausgestattet wird, stellen sich die Saale Bulls in der Offensive noch breiter auf.

Der seit einer Woche 19-Jährige ist ab sofort auch für Halle spielberechtigt und wird bereits heute Abend im Auswärtsspiel bei den Hannover Indians sein Debüt geben.

Geboren in Wolfsburg, erlernte der Angreifer das Eishockey-ABC in der Autostadt und durchlief alle Wolfsburger Nachwuchs-Teams. Nach der Saison 2023/24 zog es den Linksschützen über die A2 Richtung Hauptstadt. Für die U20-Mannschaft der Eisbären Berlin sammelte Knaus in zwei Spielzeiten in der Deutschen Nachwuchs-Liga 60 Zähler (34 Tore) in 72 Partien und konnte nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Während der abgelaufenen Saison absolvierte er seine ersten Spiele für die U19-Nationalmannschaft und wusste auch bei 13 Einsätzen in der DEL2 für die Lausitzer Füchse zu überzeugen (zwei Tore).

„Nikita ist ein aufstrebender U20-Nationalspieler mit viel Spielwitz, der gute läuferische Fähigkeiten mitbringt“, freut sich der Sportliche Leiter Christian Hommel nicht nur über einen neuen Angreifer, sondern auch die Win-win-Situation einer Förderlizenz. „Die Füchse haben für Knaus eine Möglichkeit nach mehr Spielpraxis gesucht. Und da wir bereits gute Erfahrungen mit dem Austausch mit Bremerhaven und Florian Reinwald haben, konnten wir uns hier ein weiteres Talent sichern.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nikita Knaus @ Elite Prospects