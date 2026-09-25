Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Saale Bulls Halle Transfer: Saale Bulls Halle stellen sich in der Offensive noch breiter auf
Saale Bulls HalleTransfer-News

Transfer: Saale Bulls Halle stellen sich in der Offensive noch breiter auf

25. September 20261 Mins read102
Share
Nikita Knaus - © Saale Bulls Halle
Share

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Nikita Knaus, der mit einer Förderlizenz von Zweitligist Weißwasser ausgestattet wird, stellen sich die Saale Bulls in der Offensive noch breiter auf.

Der seit einer Woche 19-Jährige ist ab sofort auch für Halle spielberechtigt und wird bereits heute Abend im Auswärtsspiel bei den Hannover Indians sein Debüt geben.

Geboren in Wolfsburg, erlernte der Angreifer das Eishockey-ABC in der Autostadt und durchlief alle Wolfsburger Nachwuchs-Teams. Nach der Saison 2023/24 zog es den Linksschützen über die A2 Richtung Hauptstadt. Für die U20-Mannschaft der Eisbären Berlin sammelte Knaus in zwei Spielzeiten in der Deutschen Nachwuchs-Liga 60 Zähler (34 Tore) in 72 Partien und konnte nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Während der abgelaufenen Saison absolvierte er seine ersten Spiele für die U19-Nationalmannschaft und wusste auch bei 13 Einsätzen in der DEL2 für die Lausitzer Füchse zu überzeugen (zwei Tore).

„Nikita ist ein aufstrebender U20-Nationalspieler mit viel Spielwitz, der gute läuferische Fähigkeiten mitbringt“, freut sich der Sportliche Leiter Christian Hommel nicht nur über einen neuen Angreifer, sondern auch die Win-win-Situation einer Förderlizenz. „Die Füchse haben für Knaus eine Möglichkeit nach mehr Spielpraxis gesucht. Und da wir bereits gute Erfahrungen mit dem Austausch mit Bremerhaven und Florian Reinwald haben, konnten wir uns hier ein weiteres Talent sichern.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nikita Knaus @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

696
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?

Share
JOE / Johannes Radlwimmer Previous post Alps Hockey League am Donnerstag: Buam und Eisbären siegen, Hockey Juniors torlos

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Hannover ScorpionsTransfer-News

Hannover Scorpions komplettieren Torhütertrio

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions haben ihr Torhütertrio für die Spielzeit...

By25. September 2026
Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe reagieren auf Ausfälle und nehmen Matej Giesl unter Vertrag

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben auf ihre angespannte Personalsituation reagiert...

By24. September 2026
Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Klares Bekenntnis: Schwer verletzter Nationalspieler Julian Chrobot verlängert langfristig in Wolfsburg

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys stellen frühzeitig die Weichen für die kommenden...

By24. September 2026
Krefeld PinguineTransfer-News

Krefeld Pinguine verpflichten Ex-NHL-Stürmer

Krefeld. (PM Pinguine) Mit über 600 Einsätzen in Nordamerika, 100 Spielen in...

By24. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten