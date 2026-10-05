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Home Deutschland DEL Augsburger Panther Trevor Carrick: „Special Teams haben den Unterschied gemacht“ – Red Bull München gewinnt das Derby gegen die Augsburger Panther
Augsburger PantherEHC Red Bull München

Trevor Carrick: „Special Teams haben den Unterschied gemacht“ – Red Bull München gewinnt das Derby gegen die Augsburger Panther

5. Oktober 20261 Mins read67
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Augsburgs Gooalie Tobias Ancicka und Elis Hede vom EHC München - © CityPress
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München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München setzte sich am 6. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2026/27 gegen die Augsburger Panther mit 4:2 (0:0|2:1|2:1) durch.

Durch die Tore von Ryan Murphy, Markus Eisenschmid, Trevor Carrick und Tobias Rieder sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David vor 9.294 Zuschauern im SAP Garden den Sieg im Wiesn-Derby. Das nächste Match steht für die Red Bulls am Freitag (9. Oktober | 19:30 Uhr) zuhause gegen den ERC Ingolstadt auf dem Programm.

Spielverlauf
Beide Mannschaften agierten von Beginn an offensiv und laufstark und erspielten sich dadurch vielversprechende Abschlüsse. Die beste Chance verzeichneten die Red Bulls durch Lucas Thaler (10.), dessen Schuss AEV-Goalie Tobias Ancicka parieren konnte. Da beide Teams jedoch auch stark verteidigten, fiel in den ersten 20 Minuten kein Tor.

Im Mittelabschnitt erhöhten die Gastgeber den Druck und verschafften Ancicka reichlich Arbeit. In der 24. Minute traf Thaler im Powerplay per Onetimer die Latte. Im nächsten Überzahlspiel der Red Bulls halfen den Gästen dann weder Torwart noch Gestänge: Murphy hämmerte den Puck mit 143,6 km/h zur Münchner Führung ins Netz (27.). Die Panther reagierten auf diesen Treffer mit Offensive und kamen in der 34. Minute durch Alexander Blank zum Ausgleich. Doch nur 2:14 Minuten später schlugen die Münchner zurück. In Unterzahl beförderte Eisenschmid die Scheibe überlegt zum 2:1-Pausenstand ins Tor (36.).

Auch im Schlussabschnitt spielten beide Teams weiter nach vorne. Den nächsten Treffer erzielten die Männer von Trainer Oliver David. In Überzahl erhöhte Carrick mit seinem ersten DEL-Tor auf 3:1 (47.). Augsburg stemmte sich danach gegen die drohende Niederlage und Luke Toporowski verkürzte in Überzahl auf 2:3 (56.). In der 58. Minute stellte Rieder ebenfalls im Powerplay den alten Abstand wieder her und die Red Bulls feierten mit einem 4:2 den saisonübergreifend achten Derbysieg in Serie gegen Augsburg.

Trevor Carrick: „Es fühlt sich gut an, mein erstes DEL-Tor erzielt zu haben, und es fühlt sich noch besser an, dieses enge Match gewonnen zu haben. Die Special Teams haben heute den Unterschied zu unseren Gunsten ausgemacht und Markus Eisenschmids Shorthander war bemerkenswert.“

Tore:
1:0 | 26:21 | Ryan Murphy
1:1 | 33:20 | Alexander Blank
2:1 | 35:34 | Markus Eisenschmid
3:1 | 46:33 | Trevor Carrick
3:2 | 55:08 | Luke Toporowski
4:2 | 57:30 | Tobias Rieder
Zuschauer: 9.294

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